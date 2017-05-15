В МЧС опровергли сообщения о движущемся в центр Москвы сероводородном облаке

«В настоящее время никакого превышения ПДК в районе Капотня нет. Распространяемые в соцсетях и СМИ слухи о том, что значительно превышен уровень сероводорода, и облако вредных веществ движется в центр Москвы, не соответствуют действительности», — сказал сотрудник пресс-службы.

В столичном главке МЧС уточнили, что 14 мая в Капотне в атмосферном воздухе было зафиксировано разовое превышение ПДК в 1,04 раза по сероводороду, что не оказывает значимых последствий для организма человека.

«В настоящее время продолжается непрерывный мониторинг экологической обстановки на стационарных постах Мосэкомониторинга, работают оперативные группы и передвижные лаборатории МЧС», — заключил собеседник агентства.