Реконструкцию Покровской развязки в Иркутске обещают закончить к 1 ноября

Об этом 15 мая 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на председателя комитета городского обустройства Елену Федорову. Муниципальный контракт на реконструкцию транспортной развязки на пересечении улицы Сурнова и Ново-Ленинской объездной дороги с развязками в Иркутске заключен с ООО «Строительно-производственная база «СоюзСтрой». Ремонт начнется в ближайшие дни, а конечный срок выполнения строительства по контракту — не позднее 1 ноября.

«Эта транспортная развязка имеет значительную загрузку. Её реконструкция позволит улучшить уровень удобства для проезда транспортных средств, повысить безопасность движения, снизить потери времени, возникающие при пересечении и слиянии транспортных потоков», — отметила Елена Фёдорова. Общая протяженность дорожного полотна, планируемого к переустройству, составляет чуть больше 2 км.

Напомним, это уже четвертый и последний этап реконструкции Покровской развязки в Иркутске. Ранее были выполнены строительные работы на участке проезда за рынком «Покровский» между улицами Сурнова и Рабочего Штаба. Были обустроены дополнительные полосы движения, тротуары, остановочные пункты с павильонами; уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, установлено металлическое барьерного ограждение, а также оборудован светофор на пересечении с улицей Челябинская. Одновременно с этим производился второй этап работ, включающий в себя реконструкцию выезда в сторону микрорайона Зеленый.

В прошлом году в рамках третьего этапа строители реконструировали пять старых и сделали пять новых съездов с основной магистрали Покровской развязки, оборудовали разворотную площадку для троллейбусов. Была расширена проезжая часть путепровода на улице рабочего Штаба до 9 м — по полтора метра с каждой стороны, переустроены системы наружного освещения, контактной сети троллейбуса, кабельных и воздушных линий, инженерных коммуникаций. Также было установлено барьерное ограждение.