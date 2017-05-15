Реконструкцию Покровской развязки в Иркутске обещают закончить к 1 ноября
В Иркутске определили подрядчика для выполнения последнего этапа реконструкции Покровской развязки.
В Иркутске определили подрядчика для выполнения последнего этапа реконструкции Покровской развязки.
Об этом 15 мая 2017 года сообщила
«Эта транспортная развязка имеет значительную загрузку. Её реконструкция позволит улучшить уровень удобства для проезда транспортных средств, повысить безопасность движения, снизить потери времени, возникающие при пересечении и слиянии транспортных потоков», — отметила Елена Фёдорова. Общая протяженность дорожного полотна, планируемого к переустройству, составляет чуть больше 2 км.
Напомним, это уже четвертый и последний этап реконструкции Покровской развязки в Иркутске. Ранее были выполнены строительные работы на участке проезда за рынком «Покровский» между улицами Сурнова и Рабочего Штаба. Были обустроены дополнительные полосы движения, тротуары, остановочные пункты с павильонами; уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие, установлено металлическое барьерного ограждение, а также оборудован светофор на пересечении с улицей Челябинская. Одновременно с этим производился второй этап работ, включающий в себя реконструкцию выезда в сторону микрорайона Зеленый.
В прошлом году в рамках третьего этапа строители реконструировали пять старых и сделали пять новых съездов с основной магистрали Покровской развязки, оборудовали разворотную площадку для троллейбусов. Была расширена проезжая часть путепровода на улице рабочего Штаба до 9 м — по полтора метра с каждой стороны, переустроены системы наружного освещения, контактной сети троллейбуса, кабельных и воздушных линий, инженерных коммуникаций. Также было установлено барьерное ограждение.