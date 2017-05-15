В Новосибирске открылась ярмарка мастеров «Сибирский Арбат»
С 15 мая по 31 октября в сквере перед Дворцом культуры железнодорожников будет располагаться ярмарка мастеров ручной работы «Сибирский Арбат», сообщают организаторы ярмарки.
С 15 мая по 31 октября в сквере перед Дворцом культуры железнодорожников будет располагаться ярмарка мастеров ручной работы «Сибирский Арбат», сообщают организаторы ярмарки.
В Новосибирске открылась ярмарка мастеров «Сибирский Арбат», сообщают организаторы ярмарки.
С 15 мая по 31 октября в сквере перед Дворцом культуры железнодорожников будет располагаться ярмарка мастеров ручной работы «Сибирский Арбат».
«Формат проекта будет представлять собой
На ярмарке будут представлены авторские украшения, аксессуары, интерьерные куклы, часы, вазы и другие предметы в стиле декупаж. Новосибирцы смогут купить дизайнерскую одежду, мыло ручной работы, изделия из дерева и многое другое.
Ярмарка будет работать ежедневно с 10 утра до 20 часов вечера.