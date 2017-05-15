В Новосибирске открылась ярмарка мастеров «Сибирский Арбат», сообщают организаторы ярмарки.

С 15 мая по 31 октября в сквере перед Дворцом культуры железнодорожников будет располагаться ярмарка мастеров ручной работы «Сибирский Арбат».

«Формат проекта будет представлять собой арт-улицу с товарами исключительно ручной работы. Среди участников “Сибирского Арбата” можно будет встретить мастеров, ремесленников, художников, дизайнеров, арт-гримеров, а также представителей сибирских народных промыслов», — рассказала Анастасия Шакиева.

На ярмарке будут представлены авторские украшения, аксессуары, интерьерные куклы, часы, вазы и другие предметы в стиле декупаж. Новосибирцы смогут купить дизайнерскую одежду, мыло ручной работы, изделия из дерева и многое другое.

Ярмарка будет работать ежедневно с 10 утра до 20 часов вечера.

