Фильм ужасов уфимского режиссера вошел в конкурсную программу «Кинотавра-2017»

Содержание фильма связано с криминалом. Молодой парень оказывается втянутым в банду, в которой состоит его старший брат. Он вынужден пойти на свое первое «настоящее дело» вместе с матерыми уголовниками, чтобы доказать свою профпригодность. Перед бандой стоит задача совершить заказное убийство и обставить всё как очередной всплеск активности серийного маньяка, который уже несколько месяцев держит в страхе весь город. Но в итоге банда сталкивается с настоящим маньяком, который внимательно наблюдал за убийцами-подражателями, и его не устроило качество их «работы». Теперь маньяк открывает охоту на убийц, чтобы показать ценой их жизней, как работает настоящий «профессионал».

Роли в фильме исполняют известные уфимцам актеры — Дмитрий Богдан, Андрей Поведский, Алексей Дербунович, Валерий Гриньков, Полина Шабаева, Николай Рихтер, Владислав Арсланов, Тамара Адамова, Алексей Смышляев, Григорий Николаев, Александрина Баландина, Антон Болдырев.

Жюри «Кинотавра» возглавляет народный артист России Евгений Миронов.

В 2016 году на ХХVII кинофестивале «Кинотавр» короткометражный фильм Вадима Валиуллина «Кредит» получил главный приз в своей номинации.