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13:25 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму выросло число общедоступных пляжей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму выросло число общедоступных пляжей. На сегодняшний день это порядка 80% от общего количества, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

Источник: РИА "Новости"

«У нас сейчас уже порядка 80% пляжей — общедоступные. В прошлом году этот процент составлял 70%. Это все благодаря тому, что мы провели конкурсы, которые учитывают только общедоступные пляжи», — сказал Стрельбицкий на заседании президиума крымского парламента.

По словам министра, на каждом пляже установлены таблички с ответственными за благоустройство территории со всей необходимой контактной информацией.

«Пляжные территории подвергались серьезной уборке. Остались еще замечания к санитарному состоянию, но 90% — это территории, которые имеют приглядный санитарный вид», — подчеркнул Стрельбицкий.

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что 80% доступных пляжей — это приличная цифра.

«Мы к этому стремились, и думаю, что этого достаточно. Той проблемы, что все пляжи закрыты, уже в Крыму не будет. Она изначально во многом была надумана, а сейчас после проделанной работы это уже очевидно», — подчеркнул Константинов.

В число закрытых пляжей для посторонних входят детские и лечебные.

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