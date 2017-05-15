В Крыму выросло число общедоступных пляжей

«У нас сейчас уже порядка 80% пляжей — общедоступные. В прошлом году этот процент составлял 70%. Это все благодаря тому, что мы провели конкурсы, которые учитывают только общедоступные пляжи», — сказал Стрельбицкий на заседании президиума крымского парламента.

По словам министра, на каждом пляже установлены таблички с ответственными за благоустройство территории со всей необходимой контактной информацией.

«Пляжные территории подвергались серьезной уборке. Остались еще замечания к санитарному состоянию, но 90% — это территории, которые имеют приглядный санитарный вид», — подчеркнул Стрельбицкий.

В свою очередь глава крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что 80% доступных пляжей — это приличная цифра.

«Мы к этому стремились, и думаю, что этого достаточно. Той проблемы, что все пляжи закрыты, уже в Крыму не будет. Она изначально во многом была надумана, а сейчас после проделанной работы это уже очевидно», — подчеркнул Константинов.

В число закрытых пляжей для посторонних входят детские и лечебные.