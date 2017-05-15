Роспотребнадзор запустил для воронежцев «горячую линию» по профилактике ВИЧ-инфекции

«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45). Задать вопрос специалисту и получить рекомендации врачей можно по телефону 8 800 700 92 84.

Воронежский Роспотребнадзор запустил «горячую линию» в рамках Всемирного дня памяти жертв СПИДа (21 мая 2017 года). Его отмечают более 30 лет. Символ дня памяти — красная ленточка, проколотая в одежде.