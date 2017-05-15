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16:37 (мск), источник: Sputnik.md

Жасмин прокомментировала выступление Sunstroke Project на Евровидении

КИШИНЕВ, 15 мая — Sputnik. Заслуженная артистка России Жасмин прокомментировала выступление молдавской группы Sunstroke Project c песней «Hey Mamma» на Евровидении в Киеве.

Источник: Sputnik.md

Номер наших соотечественников стал историческим, так как впервые за все годы участия конкурсантов от Молдовы в Евровидении ребята из Sunstroke Project заняли третье место.

«Хочу поздравить невероятно драйвовую группу Sunstroke Project из Молдовы с бронзой на Евровидении! Молдова для меня давно стала вторым домом. Я очень болела и очень горда за ребят! Яркий и стильный номер. Молодцы», — написала Жасмин на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон на персональной странице в Facebook подчеркнул, что за достойное представление республики на европейском песенном конкурсе артистам группы SunStroke Project будут вручены государственные награды.

Подготовка к конкурсу «Евровидение-2017» сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму.

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