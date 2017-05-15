Жасмин прокомментировала выступление Sunstroke Project на Евровидении

Номер наших соотечественников стал историческим, так как впервые за все годы участия конкурсантов от Молдовы в Евровидении ребята из Sunstroke Project заняли третье место.

«Хочу поздравить невероятно драйвовую группу Sunstroke Project из Молдовы с бронзой на Евровидении! Молдова для меня давно стала вторым домом. Я очень болела и очень горда за ребят! Яркий и стильный номер. Молодцы», — написала Жасмин на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что президент Молдовы Игорь Додон на персональной странице в Facebook подчеркнул, что за достойное представление республики на европейском песенном конкурсе артистам группы SunStroke Project будут вручены государственные награды.