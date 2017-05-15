MP3 официально стал свободным

MP3 (MPEG-1 Layer III) популярный кодек и формат аудиофайлов, широко поддерживающийся во всем мире. Подавляющее большинство разработчиков медиаплееров (как программ, так и самостоятельных устройств) включает в свой продукт поддержку MP3.

Срок действия ключевых патентов, связанных с MP3, истек еще в конце апреля. Об этом сообщает National Public Radio.

Стоит отметить, что разные патенты, касавшиеся MP3, принадлежали разным компаниям, что порождало постоянные споры и суды. В результате некоторые производители устройств (например, MP3-плееров) вовсе не платили за лицензию MP3, в то время как другие выплачивали отчисления в размере нескольких десятков центов за одно устройство. А компания Alcatel-Lucent, например, отсудила у Microsoft 1,53 миллиарда долларов.

В заявлении Института интегральных схем общества Фраунгофера говорится, что программа лицензирования, связанная с патентами на MP3, официально прекращена.