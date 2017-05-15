Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
"Не ломайте наши дома!": митинг против сноса пятиэтажек (фото)
Светлана Светикова снова станет мамой
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
«Летающий танк» РФ может потопить авианосец – СМИ
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Поклонники в восхищении от нового образа Волочковой - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Nissan построил автомобиль с палаткой (настоящей)
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Бал Met Gala 2017
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
14:58 (мск), источник: N + 1

MP3 официально стал свободным

Институт интегральных схем общества Фраунгофера официально «попрощался» с кодеком и форматом файлов MP3.

Срок действия ключевых патентов, связанных с MP3, истек еще в конце апреля. Об этом сообщает National Public Radio.

MP3 (MPEG-1 Layer III) популярный кодек и формат аудиофайлов, широко поддерживающийся во всем мире. Подавляющее большинство разработчиков медиаплееров (как программ, так и самостоятельных устройств) включает в свой продукт поддержку MP3.

Стоит отметить, что разные патенты, касавшиеся MP3, принадлежали разным компаниям, что порождало постоянные споры и суды. В результате некоторые производители устройств (например, MP3-плееров) вовсе не платили за лицензию MP3, в то время как другие выплачивали отчисления в размере нескольких десятков центов за одно устройство. А компания Alcatel-Lucent, например, отсудила у Microsoft 1,53 миллиарда долларов.

В заявлении Института интегральных схем общества Фраунгофера говорится, что программа лицензирования, связанная с патентами на MP3, официально прекращена.

По словам представителей Института, будущее за кодеками, которые эффективней сжимают аудио: например, AAC или разрабатываемый MPEG-H.

Несмотря на то, что National Public Radio сообщает об «официальной смерти» MP3, на самом деле истечение срока действия патентов (и прекращение программы лицензирования) означает, что поддержку MP3 можно встраивать в свои продукты без каких-либо отчислений организациям, владеющим патентами.

Недавно официально ушла в прошлое еще одна распространенная технология — Adobe Flash Player. Продукт неоднократно подвергался критике за большое количество известных уязвимостей в коде и Adobe в конце 2015 года признала победу HTML5 над Flash.

Николай Воронцов

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
MP3 официально стал свободным
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Китайский автомобиль побил рекорд Lamborghini Электрический автомобиль EP9 китайской компании Nio стал новой быстрейшей серийной машиной Нюрбургринга
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Названы города Европы с самым доступным жильем
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь