MP3 официально стал свободным
Институт интегральных схем общества Фраунгофера официально «попрощался» с кодеком и форматом файлов MP3.
Институт интегральных схем общества Фраунгофера официально «попрощался» с кодеком и форматом файлов MP3.
Срок действия ключевых патентов, связанных с MP3, истек еще в конце апреля. Об этом сообщает National Public Radio.
MP3 (MPEG-1 Layer III) популярный кодек и формат аудиофайлов, широко поддерживающийся во всем мире. Подавляющее большинство разработчиков медиаплееров (как программ, так и самостоятельных устройств) включает в свой продукт поддержку MP3.
Стоит отметить, что разные патенты, касавшиеся MP3, принадлежали разным компаниям, что порождало постоянные споры и суды. В результате некоторые производители устройств (например, MP3-плееров) вовсе не платили за лицензию MP3, в то время как другие выплачивали отчисления в размере нескольких десятков центов за одно устройство. А компания
В заявлении Института интегральных схем общества Фраунгофера говорится, что программа лицензирования, связанная с патентами на MP3, официально прекращена.
Несмотря на то, что National Public Radio сообщает об «официальной смерти» MP3, на самом деле истечение срока действия патентов (и прекращение программы лицензирования) означает, что поддержку MP3 можно встраивать в свои продукты без
Недавно официально ушла в прошлое еще одна распространенная технология — Adobe Flash Player. Продукт неоднократно подвергался критике за большое количество известных уязвимостей в коде и Adobe в конце 2015 года признала победу HTML5 над Flash.
Николай Воронцов