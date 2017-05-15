В Казани заложили аллею ветеранов лесного хозяйства

(Казань, 15 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Аллею ветеранов лесного хозяйства России заложили на территории Казанского государственного аграрного университета в поселке Дербышки. Студенты университета и воспитанники ближайшего детского сада посадили саженцы хвойных деревьев и других растений.

Инициатором создания аллеи выступил заслуженный лесовод России и Татарстана, преподаватель кафедры лесоводства и лесных культур Казанского государственного аграрного университета Харис Мусин.

«Здесь мы собрали деревья редких пород, которые в естественном виде в наших лесах не встречаются, но могут расти. Это кедровый стланик, сосна горная, сосна веймутова. Всего планируем посадить около 100 штук деревьев и кустарников. Саженцы взяли из моего личного питомника, а также из питомников Москвы, Йошкар-Олы и Екатеринбурга. В Казань мы привезли новые деревья, которые можно использовать в озеленении», — рассказал Харис Мусин.

Эксперт отметил, что подобных аллей пока нет в Казани. Зеленые насаждения посажены в память таких известных лесоводов, как Андрей Петрович Молчанов, Иван Степанович Мелехов, Владимир Николаевич Сукачев, Леонид Иванович Яшнов и других.

«Сегодня мы закладываем аллею знаменитых лесоводов. Этот праздник проходит накануне юбилея нашего вуза. В 1919 году именно с факультета лесного хозяйства началась история Казанского аграрного университета. Аллея состоит из экзотических растений, за которыми будут бережно ухаживать наши студенты», — сообщила декан факультета лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета Людмила Пухачева.

В беседе с корреспондентом информационного агентства «Татар-информ» она отметила, что на факультете учатся будущие лесники, экологи и ландшафтные архитекторы. Ежегодно факультет выпускает около 70 — 100 студентов. Хороших специалистов в отрасли немного. Эта акция повысит интерес молодых людей к будущей профессии.