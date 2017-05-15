Огромного питона нашли горожане возле мусорных контейнеров в Краснодаре

Возможно, так «попрощались» с огромной змеей любители экзотики. Автор поста утверждает, что обнаружил пресмыкающееся в поселке Новознаменском. Жив был питон или нет — точно выяснить не удалось. Пользователи группы «Типичный Краснодар» соцсети «ВКонтакте» в основном негодуют по поводу некультурного отношения к мертвому животному. Но есть и откровенно циничные комментарии, где горожане готовы «разделать» питона на множество предметов бытового пользования, сообщает ИА KrasnodarMedia.

«Что за люди… Сегодня утром вывозил мусор и возле контейнера обнаружил выброшенную огромную змею! (п. Новознаменский) Неужели нельзя как-то покультурнее расставаться с домашними питомцами?» (Здесь и далее орфография автора сообщения и комментариев преимущественно сохранена. — Прим. ИА KrasnodarMedia).

Пользователи группы «Типичный Краснодар» недоумевают, как такие «домашние любимцы» попадают в руки людей? Другие, высказывая свое неприятие «подобной твари», все же сожалеют о происшедшем. Некоторые надеются, что питон жив, и он просто заснул.

«Не понимаю, зачем вообще продают таких “домашних животных”. “Если питон умер, можно было и закопать”. Новознаменский) Неужели нельзя как-то покультурнее расставаться с домашними питомцами? От одного вида передёргивает. Но жалко. Очень жалко».

«Ну это нормально, в России в принципе и не такое увидишь».

«Может он просто в спячке? Такой милый».

«Я в детстве, когда маленький был, лягушку хоронил и крестик поставил. Совершенно случайно ее раздавил. Глупо конечно, но младший брат проникся ситуацией и меня понял. У некоторых людей напрочь отсутствует чувство жалости и сострадания, поэтому для них питомец — это игрушка, поиграл — выкинул. От семьи все зависит, думаю».

«Это сколько же чехлов на айфон можно сделать».

«Девушкам змею чисто из женской солидарности жалко?».

«Твари. Тем кто выбрасывает, в принудительном порядке зашивать причинное место».