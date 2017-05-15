Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Обойдемся без икры: 7 забытых российских деликатесов
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
РФ может разморозить проект сверхлегкого истребителя С-54 – СМИ
Солистка "ВИА Гры" станцевала в крошечном бикини
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
СМИ: Волочкова сменила причёску и очаровала фанатов
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Nissan построил автомобиль с палаткой (настоящей)
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
17:46 (мск), источник: Югополис

Мэр Краснодара решил взыскивать деньги за поврежденные газоны и бордюры с участников ДТП

Такое требование он озвучил на аппаратном совещании в городской администрации.

Источник: Югополис

Евгений Первышов заявил о том, что ежедневно в городе происходит до 100 аварий, во время которых повреждаются бордюры, газоны, электрические опоры, урны, остановочные павильоны, и восстанавливать их приходится за счет городского бюджета.

В качестве примера он привел крупную аварию, которая произошла утром 14 мая на улице Трудовой Славы, в результате которой была серьезно повреждена остановка общественного транспорта. Мэр потребовал, чтобы ущерб от таких аварий взыскивали с виновников ДТП.

Правовому управлению администрации поручено систематизировать эту работу с подключением всех профильных управлений и департаментов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Создатели признали смерть формата MP3
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
МЭР: инфляцию в апреле разогнал «борщевой набор»
Президент Франции назначил премьер-министра страны
Тренер сборной Латвии: Я не вижу никаких слабых сторон у россиян
Анкара создаст военную базу на севере Сирии
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
В Германии создали идеальный городской автомобиль за 16 000 евро Небольшая фирма e.Go Mobile AG совместно со студентами университета Аахена разработала компактный электрохэтчбек e.Go.Life
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь