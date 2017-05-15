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16:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы начали отказываться от поездок в автобусах

Жители Волгограда решили устроить «бойкот» автобусам после отмены части маршруток.

«Уважаемые волгоградцы, предлагаю не терпеть произвол властей по отношению к транспортной схеме нашего города. Давайте докажем им, что не намерены кормить питерских чиновников — сплотимся и за символическую плату будем вместе добираться на работу и учебу. Кто по какому маршруту ездит на личном авто, выкладывайте фото с хэштегом #попутчикиволгоград и компания найдется. Сэкономим на бензине, веселее доберемся до места, познакомимся друг с другом, и не будем кормить «Питеравто», — начали горожане распространять в соцсетях сообщение Натальи Дребневой.

Напомним, что с 15 мая отменили еще шесть маршруток, кроме того, накануне ликвидировали три троллейбуса.

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