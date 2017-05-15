Волгоградцы начали отказываться от поездок в автобусах

«Уважаемые волгоградцы, предлагаю не терпеть произвол властей по отношению к транспортной схеме нашего города. Давайте докажем им, что не намерены кормить питерских чиновников — сплотимся и за символическую плату будем вместе добираться на работу и учебу. Кто по какому маршруту ездит на личном авто, выкладывайте фото с хэштегом #попутчикиволгоград и компания найдется. Сэкономим на бензине, веселее доберемся до места, познакомимся друг с другом, и не будем кормить «Питеравто», — начали горожане распространять в соцсетях сообщение Натальи Дребневой.

Напомним, что с 15 мая отменили еще шесть маршруток, кроме того, накануне ликвидировали три троллейбуса.