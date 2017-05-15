Воронежское «Созвездие» поставило в войска первую партию комплекса «Антей»

АО «Концерн «Созвездие» (головной офис находится в Воронеже) в составе объединенного холдинга «Росэлектроника» поставило Минобороны РФ первую партию изделий комплекса унифицированных средств «Антей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе концерна «Созвездие».

Как сообщается, на основе первой партии передового комплекса связи будет сформирован опытный район, где пройдут проверки эксплуатационных характеристик изделий в составе полевых узлов связи. Радиоцентры, построенные на средствах комплекса «Антей», в итоге должны обеспечить высшие звенья управления всех регионов России автоматизированной коротковолновой связью.

Как пояснили в пресс-службе концерна, новая система связи повышает возможности полевых и стационарных радиоцентров: она гарантирует автоматизированную передачу данных, телефонной и телеграфной информации в условиях помех на расстояниях до нескольких тысяч километров.

«Комплексных разработок, подобных “Антей”, не было в отечественной радиопромышленности более 30 лет. Ранее взаимодействие с узлом связи происходило в речевом режиме, теперь — при помощи автоматизированных рабочих мест по командному протоколу под управлением АСУ», — отметил заместитель главного конструктора изделий Василий Долгих.

Он добавил, что, в отличие от предшественников, комплексов «Поиск», «Зарево» и др., в «Антей» встроена интерактивная программа управления с широкими возможностями по визуализации состояния аппаратуры и каналов связи.

Впервые для радиоцентров в «Антее» реализованы и использованы твердотельные усилители КВ-УКВ диапазонов с возможностью работы на все виды полевых антенн на стоянке и в движении. Встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы (ранее для этого использовались отдельные машины и специальный персонал) облегчает поиск оптимальных частот радиопередачи и существенно повышает эффективность комплекса при длительной автономной эксплуатации.

ОАО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии».