Воронежское «Созвездие» поставило в войска первую партию комплекса «Антей»
Радиоцентры, построенные на средствах комплекса «Антей», должны обеспечить высшие звенья управления всех регионов России автоматизированной коротковолновой связью.
Радиоцентры, построенные на средствах комплекса «Антей», должны обеспечить высшие звенья управления всех регионов России автоматизированной коротковолновой связью.
АО «Концерн «Созвездие» (головной офис находится в Воронеже) в составе объединенного холдинга «Росэлектроника» поставило Минобороны РФ первую партию изделий комплекса унифицированных средств «Антей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в
Как сообщается, на основе первой партии передового комплекса связи будет сформирован опытный район, где пройдут проверки эксплуатационных характеристик изделий в составе полевых узлов связи. Радиоцентры, построенные на средствах комплекса «Антей», в итоге должны обеспечить высшие звенья управления всех регионов России автоматизированной коротковолновой связью.
Как пояснили в
«Комплексных разработок, подобных “Антей”, не было в отечественной радиопромышленности более 30 лет. Ранее взаимодействие с узлом связи происходило в речевом режиме, теперь — при помощи автоматизированных рабочих мест по командному протоколу под управлением АСУ», — отметил заместитель главного конструктора изделий Василий Долгих.
Он добавил, что, в отличие от предшественников, комплексов «Поиск», «Зарево» и др., в «Антей» встроена интерактивная программа управления с широкими возможностями по визуализации состояния аппаратуры и каналов связи.
Впервые для радиоцентров в «Антее» реализованы и использованы твердотельные усилители
ОАО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии».
В июле 2014 года концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий