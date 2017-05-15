Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
СМИ: Участников Евровидения встретили дубинками и наручниками
Началось голосование по сносу хрущевок: где и как это сделать?
Часть россиян предложили лишить пенсии
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
"Бабушка совсем сошла с ума": дочь Борисовой обратилась к маме
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Поклонники в восхищении от нового образа Волочковой - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
Nissan построил автомобиль с палаткой (настоящей)
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12«Евровидение-2017»
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
16:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Воронежское «Созвездие» поставило в войска первую партию комплекса «Антей»

Радиоцентры, построенные на средствах комплекса «Антей», должны обеспечить высшие звенья управления всех регионов России автоматизированной коротковолновой связью.

АО «Концерн «Созвездие» (головной офис находится в Воронеже) в составе объединенного холдинга «Росэлектроника» поставило Минобороны РФ первую партию изделий комплекса унифицированных средств «Антей». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе концерна «Созвездие».

Как сообщается, на основе первой партии передового комплекса связи будет сформирован опытный район, где пройдут проверки эксплуатационных характеристик изделий в составе полевых узлов связи. Радиоцентры, построенные на средствах комплекса «Антей», в итоге должны обеспечить высшие звенья управления всех регионов России автоматизированной коротковолновой связью.

Как пояснили в пресс-службе концерна, новая система связи повышает возможности полевых и стационарных радиоцентров: она гарантирует автоматизированную передачу данных, телефонной и телеграфной информации в условиях помех на расстояниях до нескольких тысяч километров.

«Комплексных разработок, подобных “Антей”, не было в отечественной радиопромышленности более 30 лет. Ранее взаимодействие с узлом связи происходило в речевом режиме, теперь — при помощи автоматизированных рабочих мест по командному протоколу под управлением АСУ», — отметил заместитель главного конструктора изделий Василий Долгих.

Он добавил, что, в отличие от предшественников, комплексов «Поиск», «Зарево» и др., в «Антей» встроена интерактивная программа управления с широкими возможностями по визуализации состояния аппаратуры и каналов связи.

Впервые для радиоцентров в «Антее» реализованы и использованы твердотельные усилители КВ-УКВ диапазонов с возможностью работы на все виды полевых антенн на стоянке и в движении. Встроенная функция ионосферно-волновой и частотно-диспетчерской службы (ранее для этого использовались отдельные машины и специальный персонал) облегчает поиск оптимальных частот радиопередачи и существенно повышает эффективность комплекса при длительной автономной эксплуатации.

ОАО «Концерн «Созвездие» было создано в 2004 году на базе воронежского НИИ связи. Сейчас в концерн входит 20 предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники. С 2014 года концерн вошел в состав государственной корпорации «Ростехнологии».

В июле 2014 года концерн «Созвездие» был включен властями США в санкционный список — в числе других крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Концерн «Созвездие» занимается разработкой единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) для комплексного управления войсками.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
Макрон назначил нового премьер-министра Франции
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Анкара создаст военную базу на севере Сирии
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Китайский автомобиль побил рекорд Lamborghini Электрический автомобиль EP9 китайской компании Nio стал новой быстрейшей серийной машиной Нюрбургринга
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь