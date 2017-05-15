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16:40 (мск), источник: Вести - Воронеж

Владельцы алюминиевой рыбы на Карла Маркса не успели в срок переделать конструкцию

300-килограммовую рыбу на улице Карла Маркса не успели в срок привести в соответствие с проектом. Переделку входной группы должны были завершить до 12 мая.

Как рассказали в Управе Центрального района, владельцам магазина потребовалось дополнительное время. Чиновники пошли на встречу и продлили срок — до 13 июня.

Напомним, конструкция у дома-гармошки появилась в начале весны этого года. Входная группа буквально расколола воронежцев на два лагеря, переругались даже краеведы. Позже выяснилось, что рыба не соответствует заявленному проекту.

После того, как конструкцию приведут в соответствие, арт-объект должны будут согласовать с жильцами — провести общедомовое собрание.

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