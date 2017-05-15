Владельцы алюминиевой рыбы на Карла Маркса не успели в срок переделать конструкцию

Как рассказали в Управе Центрального района, владельцам магазина потребовалось дополнительное время. Чиновники пошли на встречу и продлили срок — до 13 июня.

Напомним, конструкция у дома-гармошки появилась в начале весны этого года. Входная группа буквально расколола воронежцев на два лагеря, переругались даже краеведы. Позже выяснилось, что рыба не соответствует заявленному проекту.