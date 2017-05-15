Владельцы алюминиевой рыбы на Карла Маркса не успели в срок переделать конструкцию
300-килограммовую рыбу на улице Карла Маркса не успели в срок привести в соответствие с проектом. Переделку входной группы должны были завершить до 12 мая.
300-килограммовую рыбу на улице Карла Маркса не успели в срок привести в соответствие с проектом. Переделку входной группы должны были завершить до 12 мая.
Как рассказали в Управе Центрального района, владельцам магазина потребовалось дополнительное время. Чиновники пошли на встречу и продлили срок — до 13 июня.
Напомним, конструкция у
После того, как конструкцию приведут в соответствие,