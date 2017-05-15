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16:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области временно изменят расписание трёх пригородных поездов

Пригородная пассажирская компания ППК «Черноземье» изменит расписание трёх пригородных поездов с 25 по 31 мая. Такое решение приняли в связи с проведением ремонтных работ на станции Абрамовка, сообщила пресс-служба компании в понедельник, 15 мая.

Изменения в расписании коснутся пригородного поезда № 6314 «Таловая-Новохоперск», курсирующего ежедневно. Электричка будет отправляться в 20:46 (на 26 минут позже, чем обычно), а прибывать в 22:06 (на 26 минут позже). Также изменится расписание поезда № 6323 «Новохоперск-Таловая», курсирующего ежедневно, кроме вторника. Отправление электрички в 18:50 (на 34 минуты позже), прибытие — в 20:26 (на 42 минуты позже). Изменится и время отправления электрички № 6623 «Поворино-Таловая», курсирующей по вторникам. Поезд отправится в 17:46 вместо 17:12, а прибудет в 20:26 вместо 19:44.

Специалисты ППК «Черноземье» извинились за временные неудобства. Пассажиров попросили проверять расписание перед поездкой и внимательнее планировать маршрут. С более подробным расписанием пригородных поездов можно ознакомиться здесь.

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