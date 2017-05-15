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17:57 (мск), источник: Sputnik.by

Ягод и плодов будет меньше в Беларуси из-за заморозков

МИНСК, 15 мая — Sputnik. Смородина, голубика и плодовые деревья пострадали в стране от весенних заморозков и не принесут большого урожая, сообщил в понедельник замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

Источник: Sputnik.by

Конец апреля и начало мая в Беларуси были нетипично холодными: цветение плодовых деревьев и кустарников началось позже обычного, а многим заморозки принесли заметный урон.

«В конце апреля — начале мая почки в садах стали повреждаться еще до цветения. Холода повлияли на их развитие. Часть почек не раскрылась. Цветение садов по югу Беларуси началось в первой декаде мая, но из-за холодной погоды не будет той прогнозируемой урожайности, на которую мы могли бы рассчитывать», — отметил Ядловский.

Как уточнил эксперт, пострадали и ягодные культуры — в том числе голубика и смородина. Впрочем, сейчас уже начнут плодоносить посаженные 14 лет назад яблони и груши. «Это позволяет нам надеяться на увеличение урожайности плодовых культур в будущем», — добавил Ядловский на пресс-конференции в БелТА.

Эксперты еще в апреле предупреждали о том, что урожай яблок и груш в этом году будет куда меньше ожидаемого.

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