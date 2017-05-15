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18:13 (мск), источник: Pro Город Самара

Московское шоссе перекроют в одну сторону из-за строительства развязки на ул. Луначарского

Согласно предварительной схеме, проехать по Московскому шоссе можно будет только в сторону улицы Полевой.

Строительство разязки-эллипса на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского в Самаре переходит в активную фазу. Уже на этой неделе планируют утвердить схему организации движения, которая будет действовать на этом участке не менее двух месяцев, пишет 63.ru со ссылкой на начальника ОГИБДД УМВД по Самаре Андрея Карпочева.

Согласно предварительной схеме, проехать по Московскому шоссе можно будет только в сторону улицы Полевой. В обратном направлении транспорт будет двигаться по Киевской и уходить в сторону улиц Тухачевского и Гагарина. Кроме того, в связи с тем, что некоторые участки улицы Гагарина будут закрыты на время строительства, возможно, для движения откроют проспект Карла Маркса, для чего его временно заасфальтируют.

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