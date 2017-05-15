Московское шоссе перекроют в одну сторону из-за строительства развязки на ул. Луначарского
Согласно предварительной схеме, проехать по Московскому шоссе можно будет только в сторону улицы Полевой.
Согласно предварительной схеме, проехать по Московскому шоссе можно будет только в сторону улицы Полевой.
Строительство
Согласно предварительной схеме, проехать по Московскому шоссе можно будет только в сторону улицы Полевой. В обратном направлении транспорт будет двигаться по Киевской и уходить в сторону улиц Тухачевского и Гагарина. Кроме того, в связи с тем, что некоторые участки улицы Гагарина будут закрыты на время строительства, возможно, для движения откроют проспект Карла Маркса, для чего его временно заасфальтируют.