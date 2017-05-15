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21:46 (мск), источник: dostup1.ru

Чрезмерное загрязнение воздуха прогнозируется 16 мая в Челябинске

В МЧС советуют по возможности не выходить из дома, употреблять как можно больше воды, на улицах носить маски.

Источник: Reuters

В Челябинске и Сатке с десяти вечера 15 мая объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«До семи вечера вторника, 16 мая, в Челябинске и Сатке в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», — сообщает местный ЦГМС.

В региональном Управлении МЧС советуют южноуральцам по возможности не выходить из дома, употреблять как можно больше воды, на улицах носить маски. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Управление Росприроднадзора рекомендует промышленным предприятиям соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности — минимизировать проведение работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ.

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