В Самаре на ремонт закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке

На время проведения планового ремонта железнодорожного переезда на участке Смышляевка-Безымянка с 07:00 17 мая до 07:00 21 мая и с 07:00 до 19:00 31 мая будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в поселке Зубчаниновка, сообщает администрация Самары.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, на время проведения ремонтных работ, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Литвинова в границах пересечения с указанным железнодорожным переездом.

По информации Кинельской дистанции пути Куйбышевской железной дороги, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Смышляевка.

Для оповещения жителей на переездах будет вывешена информация с указанием даты закрытия каждого из переездов и установлены знаки объезда.