В Самаре на ремонт закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке
В Самаре в связи с ремонтом железнодорожного переезда временно ограничат движение транспорта по улице Литвинова.
В Самаре в связи с ремонтом железнодорожного переезда временно ограничат движение транспорта по улице Литвинова.
На время проведения планового ремонта железнодорожного переезда на участке
Для обеспечения безопасности дорожного движения, на время проведения ремонтных работ, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Литвинова в границах пересечения с указанным железнодорожным переездом.
По информации Кинельской дистанции пути Куйбышевской железной дороги, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Смышляевка.
Для оповещения жителей на переездах будет вывешена информация с указанием даты закрытия каждого из переездов и установлены знаки объезда.