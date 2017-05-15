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18:05 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на ремонт закроют железнодорожный переезд в Зубчаниновке

В Самаре в связи с ремонтом железнодорожного переезда временно ограничат движение транспорта по улице Литвинова.

На время проведения планового ремонта железнодорожного переезда на участке Смышляевка-Безымянка с 07:00 17 мая до 07:00 21 мая и с 07:00 до 19:00 31 мая будет закрыт железнодорожный переезд 1115 км в поселке Зубчаниновка, сообщает администрация Самары.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, на время проведения ремонтных работ, в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по улице Литвинова в границах пересечения с указанным железнодорожным переездом.

По информации Кинельской дистанции пути Куйбышевской железной дороги, пропуск автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд поселка Смышляевка.

Для оповещения жителей на переездах будет вывешена информация с указанием даты закрытия каждого из переездов и установлены знаки объезда.

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