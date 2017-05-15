Победителю Евровидения 2017 устроили теплую встречу на родине
Сальвадору Собралу устроили масштабный прием в аэропорту Лиссабона после его победы на «Евровидении», которое прошло в Киеве.
Сальвадору Собралу устроили масштабный прием в аэропорту Лиссабона после его победы на «Евровидении», которое прошло в Киеве.
Артиста, покорившего зрителей исполнением песни «Amar Pelos Dois», собралось встретить несколько сотен фанатов.
Люди собрались в здании аэропорта с флагами Португалии. Поклонники певца бурно хлопали и поздравляли Сальвадора с победой. Сам же артист вместе со своей сестрой и автором победившей в конкурсе песни Луизой вышел в сопровождении нескольких полицейских, чтобы благополучно пробраться сквозь толпу и выйти из аэропорта.
Кстати, это первый случай в истории, когда Португаля выиграла международный песенный конкурс Евровидение.
Напомним, что участники «Евровидения-2017» от Беларуси больше не будут участвовать в конкурсах. Артем Лукьяненко и Ксения Жук из Naviband, которые заняли 17-е место по результатам голосования, отметили, что это очень тяжелый труд.