Победителю Евровидения 2017 устроили теплую встречу на родине

Артиста, покорившего зрителей исполнением песни «Amar Pelos Dois», собралось встретить несколько сотен фанатов. Люди собрались в здании аэропорта с флагами Португалии. Поклонники певца бурно хлопали и поздравляли Сальвадора с победой. Сам же артист вместе со своей сестрой и автором победившей в конкурсе песни Луизой вышел в сопровождении нескольких полицейских, чтобы благополучно пробраться сквозь толпу и выйти из аэропорта.

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Кстати, это первый случай в истории, когда Португаля выиграла международный песенный конкурс Евровидение.

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