ЮВЖД продлит электричку «Воронеж — Лиски» до Дивногорья
Расписание изменится на 5 дней.
Расписание изменится на 5 дней.
ЮВЖД продлит электричку № 6410/6409 сообщением «Воронеж — Лиски» до станции «Копанище», сообщила
Расписание электрички изменится на 20 мая, 3 и 17 июня, 8 и 22 июля. В эти дни пригородный поезд отправится из Воронежа в 11:44 и прибудет в Копанище в 18:20, а также в 15:58 с прибытием в 18:20.
Ранее пригородная пассажирская компания «Черноземье» сообщила о запуске на 20 мая прямой электрички из Воронежа в Дивногорье и обратно. Пригородный поезд отправится от станции «Воронеж-1» в 9:19. На станцию Дивногорская, где расположен Дивногорский
Воронежцы смогут побывать в
Заявки на экскурсию принимаются по телефонам 265 16 58, 265 16 40 по будням с 8:00 до 17:00. Количество мест ограничено.