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17:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

ЮВЖД продлит электричку «Воронеж — Лиски» до Дивногорья

Расписание изменится на 5 дней.

ЮВЖД продлит электричку № 6410/6409 сообщением «Воронеж — Лиски» до станции «Копанище», сообщила пресс-служба компании в понедельник, 15 мая. Пассажиры пригородного поезда смогут добраться на нем до музея-заповедника «Дивногорье», который находится между станциями «Лиски» и «Копанище».

Расписание электрички изменится на 20 мая, 3 и 17 июня, 8 и 22 июля. В эти дни пригородный поезд отправится из Воронежа в 11:44 и прибудет в Копанище в 18:20, а также в 15:58 с прибытием в 18:20.

Ранее пригородная пассажирская компания «Черноземье» сообщила о запуске на 20 мая прямой электрички из Воронежа в Дивногорье и обратно. Пригородный поезд отправится от станции «Воронеж-1» в 9:19. На станцию Дивногорская, где расположен Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь, электричка прибудет в 11:33. К остановочному пункту 143 км (природный музей-заповедник «Дивногорье») пригородный поезд прибудет в 11:38, в конечную точку маршрута — Копанище — в 11:44. Из Копанища пассажиры отправятся в 15:58, на станцию «Воронеж-1» прибудут в 18:20.

Воронежцы смогут побывать в Свято-Успенском Дивногорском мужском монастыре, поучаствовать в обзорной пешей экскурсии «Летопись Дивногорья», прогуляться по заповеднику, бесплатно посетить художественную галерею. Жителям посоветовали надеть удобную спортивную одежду и обувь, взять с собой питьевую воду и завтрак.

Заявки на экскурсию принимаются по телефонам 265 16 58, 265 16 40 по будням с 8:00 до 17:00. Количество мест ограничено.

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