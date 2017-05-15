Два гомельских школьника «заминировали» дом в Минске

Минчанка 14 мая сообщила в милицию, что на мобильный телефон ей звонят незнакомые дети и утверждают, что дом по улице Горецкого, в котором она проживает, заминирован.

«Первый звонок, по словам женщины, поступил ей 13 мая с незнакомого номера телефона, но разговора не последовало. На следующий день с этого же номера телефона позвонил подросток и сообщил, что жилой дом, в котором она проживает, якобы заминирован. Через несколько минут, уже с другого номера, снова позвонил подросток и стал нецензурно выражаться в адрес Натальи Оскирко», — рассказала заявительницы.

В ходе разбирательства было установлено, что два десятилетних школьника, проживающие в Гомеле, утром 14 мая выехали на автобусе с одноклассниками в лагерь. По дороге они из шалости решили позвонить на случайно набранный ранее номер мобильного телефона и сообщить о том, что жилой дом якобы заминирован. В связи с тем, что дети не достигли возраста, с которого наступает ответственность за совершенные деяния, ответственность будет возложена на их родителей, проинформировали в ГУВД.