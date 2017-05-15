Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Путин прокомментировал отказ России от участия в "Евровидении"
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
СМИ: Волочкова сменила причёску и очаровала фанатов
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Два гомельских школьника «заминировали» дом в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два гомельских школьника «заминировали» дом в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Источник: БЕЛТА

Минчанка 14 мая сообщила в милицию, что на мобильный телефон ей звонят незнакомые дети и утверждают, что дом по улице Горецкого, в котором она проживает, заминирован.

«Первый звонок, по словам женщины, поступил ей 13 мая с незнакомого номера телефона, но разговора не последовало. На следующий день с этого же номера телефона позвонил подросток и сообщил, что жилой дом, в котором она проживает, якобы заминирован. Через несколько минут, уже с другого номера, снова позвонил подросток и стал нецензурно выражаться в адрес Натальи Оскирко», — рассказала заявительницы.

В ходе разбирательства было установлено, что два десятилетних школьника, проживающие в Гомеле, утром 14 мая выехали на автобусе с одноклассниками в лагерь. По дороге они из шалости решили позвонить на случайно набранный ранее номер мобильного телефона и сообщить о том, что жилой дом якобы заминирован. В связи с тем, что дети не достигли возраста, с которого наступает ответственность за совершенные деяния, ответственность будет возложена на их родителей, проинформировали в ГУВД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Португалия победила на Евровидении-2017, белорусская группа Naviband на 17
Заморозки ожидаются по северу Беларуси в ночь на 17 мая
Португалия победила на Евровидении-2017, белорусская группа Naviband на 17
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
МЭР: инфляцию в апреле разогнал «борщевой набор»
Президент Франции назначил премьер-министра страны
Тренер сборной Латвии: Я не вижу никаких слабых сторон у россиян
Анкара создаст военную базу на севере Сирии
Кокорин и Мамаев не вызваны в сборную на Кубок конфедераций
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
В Германии создали идеальный городской автомобиль за 16 000 евро Небольшая фирма e.Go Mobile AG совместно со студентами университета Аахена разработала компактный электрохэтчбек e.Go.Life
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь