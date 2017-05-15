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21:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Волна хакерской атаки вирусом «Wanna Cry» миновала Южный Урал

Пострадавших нет.

Пострадавших от хакерской атаки вирусом «Wanna Cry» в Челябинской области не зафиксировано. Об этом сообщил вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Сегодня, 15 мая, на еженедельном совещании с правительства Челябинской области в рамках обсуждения подготовки проведения форума «Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации» был рассмотрен вопрос глобальной хакерской атаки вирусом «Wanna Cry».

«На большинстве компьютеров, которыми занимается министерство информационных технологий и связей Челябинской области, было установлено апрельское обновление Microsoft, в котором исправлена ошибка, которой воспользовались хакеры. На данный момент в регионе нет данных о пострадавших компьютерах, все работает», — сообщил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Дополнительно вопросы информационной безопасности будут обсуждены на предстоящем форуме 17 мая в Челябинске. Ожидается присутствие полпреда президент РФ в УрФО Игоря Холманских, представителей Совета Федерации и прочих федеральных и окружных структур. На форуме будут обсуждены актуальные проблемы реализации региональных и федеральных IT-проектов, вопросы межрегионального взаимодействия в сфере информационных технологий, разработки отечественных IT-компаний, IT-системы и технологии под потребности органов власти.

Напомним, сообщения о вирусе-шифровальщике «Wanna Cry», используя который хакеры взломали компьютерные системы в 74 странах, появились в СМИ в минувшие выходные. С помощью вредоносного кода злоумышленники вымогают деньги у государственных и коммерческих организаций. Значительной частью атак поддались российские силовые ведомства.

По сообщениям IT-экспертов, обслуживающих челябинские компании, резкая активизация вирусных атак началась после украинских событий 2014 года, после присоединения Крыма к России. На сайты коммерческих и госструктур «посыпались» DDoS-атаки. «Ломались любые сайты, больших и маленьких компаний, было много работы, как-то удалось отбиться», — сообщили IT-спецы.

Действиям нынешнего мощного вируса предшествовали рассылки вирусов-шифровальщиков, которые используя стандартные средства шифрования операционных систем, а также приемы мимикрии вирусов под важные сообщения в электронных письмах почтовой рассылки и писем, нарушали работу компьютеров выводили из строя IT-системы. Видимо позже, как считают IT-эксперты, вирусы были приспособлены для блокировки компьютеров и вымогательства денежных средств.

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