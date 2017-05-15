Волна хакерской атаки вирусом «Wanna Cry» миновала Южный Урал
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Пострадавших от хакерской атаки вирусом «Wanna Cry» в Челябинской области не зафиксировано. Об этом сообщил
Сегодня, 15 мая, на еженедельном совещании с правительства Челябинской области в рамках обсуждения подготовки проведения форума «Информационное общество-2017: Умный регион. Безопасность и инновации» был рассмотрен вопрос глобальной хакерской атаки вирусом «Wanna Cry».
«На большинстве компьютеров, которыми занимается министерство информационных технологий и связей Челябинской области, было установлено апрельское обновление Microsoft, в котором исправлена ошибка, которой воспользовались хакеры. На данный момент в регионе нет данных о пострадавших компьютерах, все работает», — сообщил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.
Дополнительно вопросы информационной безопасности будут обсуждены на предстоящем форуме 17 мая в Челябинске. Ожидается присутствие полпреда президент РФ в УрФО Игоря Холманских, представителей Совета Федерации и прочих федеральных и окружных структур. На форуме будут обсуждены актуальные проблемы реализации региональных и федеральных
Напомним, сообщения о
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Действиям нынешнего мощного вируса предшествовали рассылки