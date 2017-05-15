Геологи раскрыли связь между землетрясениями и вулканами Камчатки

«Точно предсказать, когда именно произойдет извержение после активизации глубинного очага, нельзя. Можно приблизительно сказать, что если на глубине наблюдается увеличение активности длиннопериодных землетрясений, то можно ожидать, что через несколько недель или месяцев произойдет активизация верхней части вулканической системы с возможными извержениями», — поясняет Николай Шапиро из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Под каждым вулканом существует магматическая камера — резервуар из пористых пород, которые могут впитывать в себя большие количества жидкой магмы. Перед извержением эта камера переполняется, что приводит к ее «раздуванию» и подъему высоты местности в окрестностях вулкана. По тому, как сильно «раздулась» камера, ученые могут оценить объем содержащейся в ней магмы и дать оценки по силе извержения и вероятности его возникновения.

Процесс наполнения этой камеры, как объясняют ученые, обычно протекает «рывками», а не с постоянной скоростью. В результате этого давление внутри магматической камеры периодически резко меняется, и эти изменения порождают относительно слабые и долгопериодические сейсмические волны, движущиеся в сторону поверхности. Человек эти толчки не ощущает, но приборы сейсмологов фиксируют их у многих активных вулканов.

Шапиро и его коллеги обнаружили, что эти толчки можно использовать для предсказания скорых извержений вулканов, наблюдая за сейсмической активностью в окрестностях Ключевской сопки соседних с ней вулканов Безымянный и Плоский Толбачик в 2011 и 2012 годах.