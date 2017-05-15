Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Прокуратура ответила депутату на запрос о недвижимости Медведева
Эксперты предупредили об опасности веганства для детей
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Дорогие москвичи, обязательно приеду в нашу Москву – Ляшко
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
СМИ выяснили, кто поставляет советские самолеты для учений США
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
19:01 (мск), источник: РИА Новости

Геологи раскрыли связь между землетрясениями и вулканами Камчатки

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Наблюдения за Ключевской сопкой и ее соседями помогли российским ученым выяснить, как можно использовать глубинные «вулканические» землетрясения для предсказания скорых извержений вулканов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Источник: Reuters

«Точно предсказать, когда именно произойдет извержение после активизации глубинного очага, нельзя. Можно приблизительно сказать, что если на глубине наблюдается увеличение активности длиннопериодных землетрясений, то можно ожидать, что через несколько недель или месяцев произойдет активизация верхней части вулканической системы с возможными извержениями», — поясняет Николай Шапиро из Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в Петропавловске-Камчатском, чьи слова приводит пресс-служба Российского научного фонда.

Читайте также
Исландцы приступили к добыче электроэнергии из вулканов

Под каждым вулканом существует магматическая камера — резервуар из пористых пород, которые могут впитывать в себя большие количества жидкой магмы. Перед извержением эта камера переполняется, что приводит к ее «раздуванию» и подъему высоты местности в окрестностях вулкана. По тому, как сильно «раздулась» камера, ученые могут оценить объем содержащейся в ней магмы и дать оценки по силе извержения и вероятности его возникновения.

Процесс наполнения этой камеры, как объясняют ученые, обычно протекает «рывками», а не с постоянной скоростью. В результате этого давление внутри магматической камеры периодически резко меняется, и эти изменения порождают относительно слабые и долгопериодические сейсмические волны, движущиеся в сторону поверхности. Человек эти толчки не ощущает, но приборы сейсмологов фиксируют их у многих активных вулканов.

Шапиро и его коллеги обнаружили, что эти толчки можно использовать для предсказания скорых извержений вулканов, наблюдая за сейсмической активностью в окрестностях Ключевской сопки соседних с ней вулканов Безымянный и Плоский Толбачик в 2011 и 2012 годах.

Читайте также
Ученые рассказали, как образовались крупнейшие вулканы на Земле

Эти наблюдения раскрыли несколько интересных закономерностей. Извержения каждого из этих трех вулканов обычно предварялись двумя типами долгопериодических колебаний. Сначала толчки возникали на глубине в 30 километров, где предположительно находится общая магматическая камера, питающая Ключевскую сопку и ее два «соседа». Затем похожие, но несколько иные колебания возникали непосредственно под самими вулканами, на относительно небольшой глубине, в километр или даже меньше.

Как правило, примерно через месяц после появления колебаний начиналось извержение, однако их наличие не было гарантией скорого пробуждения вулканов — в некоторых случаях Ключевская сопка и ее собратья заново «засыпали» и очередная катастрофа отменялась. Тем не менее, повышение сейсмической активности на больших глубинах, как отмечают Шапиро его коллеги, позволяет заранее предугадывать возможные извержения вулканов и готовиться к ним.

В среднем, как показывают наблюдения за этими колебаниями, магма поднимается к поверхности относительно медленно — она движется со скоростью в 10 метров в секунду тратит около 2−3 месяцев на преодоление 30 километров дистанции между глубинной магматической камерой и вулканами Камчатки. В случае с извержением вулкана Толбачик в ноябре 2012 года этот процесс занял 5 месяцев, что оставляет достаточно много времени на то, чтобы подготовиться к извержению и провести дополнительные замеры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что о победителе Евровидения сказал Юрий Лоза
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
МЭР: инфляцию в апреле разогнал «борщевой набор»
Президент Франции назначил премьер-министра страны
Тренер сборной Латвии: Я не вижу никаких слабых сторон у россиян
Госдеп опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада»
В Минюсте создадут единую базу сведений о жителях страны
MP3 официально стал свободным
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
В санаториях Сочи продали все номера на лето
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь