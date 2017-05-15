Петербург перейдет на периодическое протапливание с 17 мая
Тепло в детские учреждения, поликлиники и больницы будет подаваться в полном объеме.
Тепло в детские учреждения, поликлиники и больницы будет подаваться в полном объеме.
Во вторник, 17 мая, Петербург перейдет на периодическое протапливание, сообщает
Если температура воздуха в городе будет увеличиваться, отопительный сезон полностью завершится 23 мая. При этом на период периодического протапливания тепло будет в полном объеме поступать в детские сады, школы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения и социальной защиты.
Напомним, ранее отопительный сезон в Петербурге был продлен