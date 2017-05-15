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19:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербург перейдет на периодическое протапливание с 17 мая

Тепло в детские учреждения, поликлиники и больницы будет подаваться в полном объеме.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 17 мая, Петербург перейдет на периодическое протапливание, сообщает пресс-служба городского комитета по энергетике.

Если температура воздуха в городе будет увеличиваться, отопительный сезон полностью завершится 23 мая. При этом на период периодического протапливания тепло будет в полном объеме поступать в детские сады, школы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения и социальной защиты.

Напомним, ранее отопительный сезон в Петербурге был продлен из-за майских холодов.

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