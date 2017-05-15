Разработчики сообщили о «смерти» формата MP3

Официальное сообщение появилось на сайте учреждения.

Своеобразный некролог заканчивается призывом почитать материалы о прижизненных успехах формата MP3. Отмечается, что разработчики решили отказаться от его развития и прекратить сбор лицензионных отчислений. Также истекли патенты на данный формат. 23 апреля поддержка формата полностью окончена. В будущем выпуск устройств с поддержкой стандарта прекратят.

Специалисты уверены, что преемником стандарта станет ААС, также разработанный институтом Фраунгофера в 1997 году.

«Большинство современных медиасервисов используют современные кодеки ISO-MPEG: семейство AAC или в будущем MPEG-H. По сравнению с MP3 они могут предоставить больше возможностей и более высокое качество звука при более низких битрейтах», — говорится в официальном сообщении института.

Кодек MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) был разработан в 1993 году. Он является одним из самых распространенных и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями. Имеет поддержку до восьми каналов и частоту дискретизации от 8 до 48 килогерц, когда как у AAC — до 48 каналов и от 8 до 96 килогерц.