Пегов продолжает работать начальником московского метро

Ранее в пресс-службе столичной подземке сообщили, что Виктор Козловский станет новым начальником Московского метрополитена, а занимавший эту должность с 2014 года Дмитрий Пегов перейдет в «Российские железные дороги (РЖД).
«Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро», — сообщается в официальном аккаунте московского метро в Twitter.
«Дмитрий Пегов на данный момент продолжает работу в метрополитене, никаких официальных документов о его переходе на данный момент нет», — пояснил представитель пресс-службы московского метро, добавив, что точная дата ухода Пегова из метро также пока неизвестна.