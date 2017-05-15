Пегов продолжает работать начальником московского метро

Ранее в пресс-службе столичной подземке сообщили, что Виктор Козловский станет новым начальником Московского метрополитена, а занимавший эту должность с 2014 года Дмитрий Пегов перейдет в «Российские железные дороги (РЖД).

«Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро», — сообщается в официальном аккаунте московского метро в Twitter.