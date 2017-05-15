Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Суд выбрал наказание для снявшего штаны на сцене "Евровидения"
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
«Летающий танк» РФ может потопить авианосец – СМИ
СМИ: Лавров высмеял США прямо в присутствии Трампа
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11Война в карикатурах
12«Евровидение-2017»
20:51 (мск), источник: РИА Новости

Пегов продолжает работать начальником московского метро

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Дмитрий Пегов продолжает работу на посту руководителя московского метрополитена, официальных документов о его переходе на другую работу нет, сообщили в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

Источник: РИА Новости

Ранее в пресс-службе столичной подземке сообщили, что Виктор Козловский станет новым начальником Московского метрополитена, а занимавший эту должность с 2014 года Дмитрий Пегов перейдет в «Российские железные дороги (РЖД).

«Ряд СМИ сообщили информацию о переходе Дмитрия Пегова в РЖД, однако он в настоящее время продолжает работать начальником Московского метро», — сообщается в официальном аккаунте московского метро в Twitter.

«Дмитрий Пегов на данный момент продолжает работу в метрополитене, никаких официальных документов о его переходе на данный момент нет», — пояснил представитель пресс-службы московского метро, добавив, что точная дата ухода Пегова из метро также пока неизвестна.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В московском метро сменился начальник
18:57 (мск)© Ньюстюб
Что о победителе Евровидения сказал Юрий Лоза
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
МЭР: инфляцию в апреле разогнал «борщевой набор»
Президент Франции назначил премьер-министра страны
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Госдеп опубликовал новый доклад о «преступлениях режима Асада»
В Минюсте создадут единую базу сведений о жителях страны
Россиянам напомнили о рисках поездок в Грузию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Иван Ургант показал фото повзрослевшей дочери Девочке сегодня исполнилось 9 лет.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь