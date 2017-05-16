Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Ученые рассказали, как получить удовольствие
В Москве прошел 20-тысячный митинг против сноса домов
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Тоже потрясный»: СМИ США оценивают танк Т-90
Москвичи, обязательно приеду в нашу Москву - Ляшко
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
5 полезных эффектов сквернословия
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8Дебаты Макрона и Ле Пен
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
09:21 (мск), источник: РИАЦ

С улиц Волгограда исчезнут маршрутки 10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э

Шесть коммерческих маршрутов перестанут действовать с 16 мая.

Источник: РИАЦ

Всем пассажирам, предпочитавшим ездить на микроавтобусах с номерами 10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э, предлагают пересесть на муниципальный транспорт. В качестве альтернативы выступают автобусы, трамваи и троллейбусы.

Так, отрезки заменяемого коммерческого маршрута № 10а между собой могут разделить автобусы №№ 65, 85, 6, 95, 21, 59, 20, 25 и 99э, скоростные трамваи СТ и СТ-2, троллейбусы №№ 10, 12 и 9 и маршрутные такси №№ 46с, 10к, 3с, 36, 84, 57, 57к, 67к и 68.

Остановки коммерческого маршрута № 14 «Школа № 88 — ВолГАУ» практически дублирует опорное автобусное направление № 25 «Ул. Грамши — ТРЦ «Акварель». От остановки «Школа № 88» до «Гостиницы «Старт», от которой автобус № 25 следует вплоть до аграрного университета, пассажирам предлагают добираться на автобусе № 10. Между остановками заменяемого маршрута курсируют автобусы №№ 21, 59, 95, 99э, 20, 77 и 85, маршрутные такси №№ 46с, 68, 84 и 67к и троллейбусы №№ 9 и 12.

Альтернативой коммерческой линии № 27б «Ул. Удмуртская — ТРЦ «Акварель» станут теперь автобусные направления №№ 55, 6а и 77, трамвай № 11 и маршрутные такси №№ 94, 70а, 91а и 15. Обеспечивать пассажироперевозки на заменяемом коммерческом направлении № 39 «ВолГУ — Лавочки» будут автобусы №№ 25, 77, 85, 21, 20, 59, 95 и 99э, троллейбусы №№ 9 и 12, а также маршрутные такси №№ 70а, 46с, 67к, 68 и 84.

Остановки коммерческой линии № 42а «Ул. Танеева — Судоверфь» есть в схемах движения автобусов №№ 55, 6а и 77, трамвая № 11 и маршрутных такси №№ 29с, 34, 43б, 70а, 79, 5с, 69, 94, 70а, 15 и 91а.

Вспомогательный маршрут № 56а «Обувная фабрика — ДО «Янтарь» продлили до остановки «С/о «Восход» в Кировском районе. В результате он призван заменить маршрутки № 56э. Также горожане могут воспользоваться автобусами №№ 45, 2, 55, 77, 95, 50 и 85 и маршрутными такси №№ 3с, 6а, 15, 70а, 91а и 36.

В Волгограде продолжают усовершенствовать комплексную транспортную схему, задача которой обеспечивать безопасные перевозки пассажиров. Маршрутную сеть составляют опорные и вспомогательные направления. В настоящее время волгоградцев обслуживают трамваи и троллейбусы, а также 15 опорных автобусных маршрутов, охватывающие все городские магистрали. По ним курсирует свыше 300 единиц транспорта, оснащенных модулями ГЛОНАСС и системами кондиционирования. Более 100 низкопольных автобусов в течение последних трех лет пополнили парк муниципального предприятия «ВПАТП-7». 164 единицы подвижного состава большой вместимости были поставлены городу перевозчиком в рамках муниципально-частного партнерства.

С отдаленных территорий к основным городским улицам волгоградцев подвозит транспорт малой и средней вместимости, обслуживающий вспомогательные маршруты. Курсируют также маршрутные такси.

Подробная информация о действующих маршрутах общественного транспорта, альтернативах заменяемым, а также ссылки на онлайн-карту, в режиме реального времени отображающую движение автобусов по муниципальным маршрутам, содержатся в разделе «Транспорт Волгограда» на официальном сайте администрации города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Урюпинске девушка получила травмы, выйдя на ходу из автомашины
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Никки Хейли призвала Россию признать «ужасы сирийского режима»
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Forbes составил рейтинг самых доходных российских режиссеров
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Олег Дерипаска подал в суд на Associated Press за клевету
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь