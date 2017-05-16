С улиц Волгограда исчезнут маршрутки 10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э

Всем пассажирам, предпочитавшим ездить на микроавтобусах с номерами 10а, 14, 27б, 39, 42а и 56э, предлагают пересесть на муниципальный транспорт. В качестве альтернативы выступают автобусы, трамваи и троллейбусы.

Так, отрезки заменяемого коммерческого маршрута № 10а между собой могут разделить автобусы №№ 65, 85, 6, 95, 21, 59, 20, 25 и 99э, скоростные трамваи СТ и СТ-2, троллейбусы №№ 10, 12 и 9 и маршрутные такси №№ 46с, 10к, 3с, 36, 84, 57, 57к, 67к и 68.

Остановки коммерческого маршрута № 14 «Школа № 88 — ВолГАУ» практически дублирует опорное автобусное направление № 25 «Ул. Грамши — ТРЦ «Акварель». От остановки «Школа № 88» до «Гостиницы «Старт», от которой автобус № 25 следует вплоть до аграрного университета, пассажирам предлагают добираться на автобусе № 10. Между остановками заменяемого маршрута курсируют автобусы №№ 21, 59, 95, 99э, 20, 77 и 85, маршрутные такси №№ 46с, 68, 84 и 67к и троллейбусы №№ 9 и 12.

Альтернативой коммерческой линии № 27б «Ул. Удмуртская — ТРЦ «Акварель» станут теперь автобусные направления №№ 55, 6а и 77, трамвай № 11 и маршрутные такси №№ 94, 70а, 91а и 15. Обеспечивать пассажироперевозки на заменяемом коммерческом направлении № 39 «ВолГУ — Лавочки» будут автобусы №№ 25, 77, 85, 21, 20, 59, 95 и 99э, троллейбусы №№ 9 и 12, а также маршрутные такси №№ 70а, 46с, 67к, 68 и 84.

Остановки коммерческой линии № 42а «Ул. Танеева — Судоверфь» есть в схемах движения автобусов №№ 55, 6а и 77, трамвая № 11 и маршрутных такси №№ 29с, 34, 43б, 70а, 79, 5с, 69, 94, 70а, 15 и 91а.

Вспомогательный маршрут № 56а «Обувная фабрика — ДО «Янтарь» продлили до остановки «С/о «Восход» в Кировском районе. В результате он призван заменить маршрутки № 56э. Также горожане могут воспользоваться автобусами №№ 45, 2, 55, 77, 95, 50 и 85 и маршрутными такси №№ 3с, 6а, 15, 70а, 91а и 36.

В Волгограде продолжают усовершенствовать комплексную транспортную схему, задача которой обеспечивать безопасные перевозки пассажиров. Маршрутную сеть составляют опорные и вспомогательные направления. В настоящее время волгоградцев обслуживают трамваи и троллейбусы, а также 15 опорных автобусных маршрутов, охватывающие все городские магистрали. По ним курсирует свыше 300 единиц транспорта, оснащенных модулями ГЛОНАСС и системами кондиционирования. Более 100 низкопольных автобусов в течение последних трех лет пополнили парк муниципального предприятия «ВПАТП-7». 164 единицы подвижного состава большой вместимости были поставлены городу перевозчиком в рамках муниципально-частного партнерства.

С отдаленных территорий к основным городским улицам волгоградцев подвозит транспорт малой и средней вместимости, обслуживающий вспомогательные маршруты. Курсируют также маршрутные такси.