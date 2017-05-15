Демограф пророчит латышам вымирание через 100 лет

По его словам, причиной этому служит текущий уровень рождаемости и смертности в Латвии.

«Когда в каждом новом поколении рождается меньше людей, чем в предыдущем, не нужно быть экспертом, чтобы понять, что это не может продолжаться вечно. Латвия потеряла за последние пять лет 92 тысячи человек, что составляет около пяти процентов численности населения. На основании этих данных можно прогнозировать, что нам осталось примерно сто лет», — сказал эксперт.

По словам демографа, эту тенденцию можно изменить, если увеличить рождаемость детей в стране.

«Если в каждой семье будет хотя бы два, а лучше три ребенка, то число латышей останется неизменным и через сто лет», — подчеркнул демограф.