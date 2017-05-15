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15 мая, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 16 мая

В республике ожидается переменная облачность, местами — кратковременные дожди. Атмосферное давление повышенное. Ветер северо-восточный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках плюс 17, в Бельцах на градус больше. В Оргееве термометры покажут 19 выше ноля, в Кишиневе и Тирасполе — 20. В Леове — 21 градус, в Кагуле и Комрате — до 22-х.

В ближайшие дни погода существенно не изменится. В столице днем до плюс 21-го, ночью — 8 выше ноля.

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