Скелет древнего морского животного нашли актауские школьники
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Члены кружка «Юный археолог» Назарбаев Интеллектуальной школы
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Члены кружка «Юный археолог» Назарбаев Интеллектуальной школы
Они поработали на месте уникального
В то время, по мнению ученых, данная местность была дном мирового океана Тетис.
«Кружок работает с ноября 2016 года. Наша цель — привить учащимся интерес к более глубокому изучению истории родного края, ознакомить со спецификой профессии археолога. Перед походом мы связались с известным археологом Андреем Астафьевым. Он сообщил нам о проводимых раскопках в
Кружковцы познакомились с методом определения местоположения древних памятников, наблюдали, как археолог Евгений Богданов исследовал гробницу комплекса Алтынказган (III-V век нашей эры). Здесь были найдены два скелета, предположительно принадлежащих мужчинам. Возле них лежали глиняные сосуды и нож.
«Первые раскопки названного комплекса были проведены в 2014 году, однако и сейчас проводятся дополнительные исследования и появляются новые экспонаты. Думаю, причина в уникальности комплекса, впервые найденного на территории Казахстана», — отметила юный археолог Фариза Шынжырова.
Первый этап предварительного археологического исследования
«На горе Усак я нашла много, больше всех, акульих зубов. На скалах, в складках горной породы, много позвонков, окаменелостей», — рассказала школьница Дина Хожанова.
«Археологи подтвердили, что это окаменевшие останки животного длиной 1,5−2 метра. Для точного определения члены кружка решили обратиться к палеонтологам и провести свое исследование», — подчеркнул учитель всемирной истории НИШ Азамат Туйтин.
Также школьники участвовали в восстановлении жилища, расположенного на высоте 150−200 метров в горах. Его в 2007 году обнаружил археолог Андрей Астафьев в ходе определения маршрута Великого шелкового пути в Мангистауской области. Раскопки начались только в этом году.
«Сначала предположили, что поселение относится к хазарскому периоду, так как здесь и в Алтынказгане находили хорезмские монеты. Мы занимались раскопками на площади 350 на 550 м. Однако после обнаружения других артефактов выяснилось, что находки относятся к
Уникальность объекта, по мнению археологов, в том, что данное поселение могло быть морским портом на древнем Каспии. Археологи готовят специальный отчет о проведенных раскопках для широкой общественности.