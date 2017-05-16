Скелет древнего морского животного нашли актауские школьники

Они поработали на месте уникального культово-погребального комплекса «Алтынказган», а в горах Усак на плато Устюрт обнаружили окаменелый скелет морского животного длиной 1,5−2 метра, возраст которого 38−55 млн лет.

В то время, по мнению ученых, данная местность была дном мирового океана Тетис.

«Кружок работает с ноября 2016 года. Наша цель — привить учащимся интерес к более глубокому изучению истории родного края, ознакомить со спецификой профессии археолога. Перед походом мы связались с известным археологом Андреем Астафьевым. Он сообщил нам о проводимых раскопках в культово-погребальном комплексе “Алтынказган”. Мы присоединились к специалистам для того, чтобы подростки могли увидеть порядок работ при полевых раскопках. В горах Усак им посчастливилось найти скелет древнего морского животного. Окаменелый скелет, возможно, принадлежит киту или другому гигантскому животному, обитавшему в глубинах океана 38−55 млн лет назад», — сказал руководитель кружка Ерлан Клышев.

Кружковцы познакомились с методом определения местоположения древних памятников, наблюдали, как археолог Евгений Богданов исследовал гробницу комплекса Алтынказган (III-V век нашей эры). Здесь были найдены два скелета, предположительно принадлежащих мужчинам. Возле них лежали глиняные сосуды и нож.

«Первые раскопки названного комплекса были проведены в 2014 году, однако и сейчас проводятся дополнительные исследования и появляются новые экспонаты. Думаю, причина в уникальности комплекса, впервые найденного на территории Казахстана», — отметила юный археолог Фариза Шынжырова.

Первый этап предварительного археологического исследования культово-погребального комплекса Алтынказган был проведен в 2014 году в рамках региональной программы «Новая история». На этой площади выявлено 198 археологических объекта и 5 курганов с грунтовой насыпью. Диаметр курганов — 25−30 метров при высоте 0,8−1,2 метров. Площадь памятника составляет 130 га.

«На горе Усак я нашла много, больше всех, акульих зубов. На скалах, в складках горной породы, много позвонков, окаменелостей», — рассказала школьница Дина Хожанова.

«Археологи подтвердили, что это окаменевшие останки животного длиной 1,5−2 метра. Для точного определения члены кружка решили обратиться к палеонтологам и провести свое исследование», — подчеркнул учитель всемирной истории НИШ Азамат Туйтин.

Также школьники участвовали в восстановлении жилища, расположенного на высоте 150−200 метров в горах. Его в 2007 году обнаружил археолог Андрей Астафьев в ходе определения маршрута Великого шелкового пути в Мангистауской области. Раскопки начались только в этом году.

«Сначала предположили, что поселение относится к хазарскому периоду, так как здесь и в Алтынказгане находили хорезмские монеты. Мы занимались раскопками на площади 350 на 550 м. Однако после обнаружения других артефактов выяснилось, что находки относятся к III—V вв. екам нашей эры. Комплекс находится на высоте 150−200 метров над уровнем Каспийского моря. По экспонатам можно судить, что жители древнего города жили в достатке, о чем свидетельствует высокое качество керамической посуды», — говорит член кружка Гизат Рахманшин.

Уникальность объекта, по мнению археологов, в том, что данное поселение могло быть морским портом на древнем Каспии. Археологи готовят специальный отчет о проведенных раскопках для широкой общественности.