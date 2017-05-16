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10:54 (мск), источник: Калининград.Ru

В среду в Калининграде полностью закроют движение по мосту на ул. Озерова

В среду, 17 мая, в областном центре полностью закроют движение транспорта по мосту на улице Озерова.

Источник: Калининград.Ru

С 9:00 до 17:00 на путепроводе будут проводить работы по бетонированию плиты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перед началом работ подрядчик установит ограждение и соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам рекомендуют объезжать закрытый участок по Советскому проспекту и улице Гаражной.

Автобусы, которые следуют по маршруту № 71, 17 мая направят по улицам Горького, Озерова, Гаражной и Советскому проспекту. В обратном направлении — по тому же маршруту.

С 3 апреля власти ввели одностороннее движение по мосту на улице Озерова. По итогам конкурса контракт на проведение работ получила компания «ТермоПрастКомпозит». Эта подрядная организация реконструировала путепроводы на улице Железнодорожной и аллее Смелых. В результате торгов стоимость обновления моста снизили с 48,4 до 36,3 миллионов рублей.

В начале июня подрядчик планирует завершить ремонт правой полосы моста на улице Озерова и перейти на левую часть. При этом направление движения транспорта, который пустят по второй половине путепровода, не изменится. Полностью реконструкцию завершат к 1 августа.

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