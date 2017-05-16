Идеи освоения дальневосточного гектара представят на ВЭФ во Владивостоке

На конкурс поступило уже более 300 заявлений из 31 российского региона. Идеи будут оцениваться по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения».

На данный момент наибольшее количество работ — в номинациях «Сельское хозяйство» и «Экологическая деятельность». Несколько десятков заявок поступило по номинации «Туризм и рекреация». Среди заявленных проектов — организация производства сувенирной продукции, открытие этнодеревни и создание новых туристических маршрутов.

По мнению главы министерства России по развитию Дальнего Востока Александра Галушки проект дает максимальную свободу самореализации граждан.

Напомним, прием заявок на конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года.

Татьяна Данилова.