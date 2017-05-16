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03:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Идеи освоения дальневосточного гектара представят на ВЭФ во Владивостоке

Лучшие идеи по использованию земельных участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар» их авторы представят на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, об этом ИА Дейта сообщили в минэкономразвития.

Источник: ДЕЙТА

На конкурс поступило уже более 300 заявлений из 31 российского региона. Идеи будут оцениваться по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения».

На данный момент наибольшее количество работ — в номинациях «Сельское хозяйство» и «Экологическая деятельность». Несколько десятков заявок поступило по номинации «Туризм и рекреация». Среди заявленных проектов — организация производства сувенирной продукции, открытие этнодеревни и создание новых туристических маршрутов.

По мнению главы министерства России по развитию Дальнего Востока Александра Галушки проект дает максимальную свободу самореализации граждан.

Напомним, прием заявок на конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года.

Татьяна Данилова.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
Ну это уже не прикрытая клиника. То есть в проблемах малоэтажного строительства, сельском хозяйстве, туризме и т.д. все эти долгие годы самой главной было отсутствие бесплатного гектара. Теперь когда этот вопрос решен грибы полезут тоннами. Клиника полнейшая. Есть такие конкурсы в школах и детских садах "сделай поделку своими руками" шуму вокруг таких мероприятий и рукоплесканий на много верст слышно, а результат - тупой отчет о проведенном мероприятии. Простите, но это Галушка по моему близкая родня Медведева. Одинаково нездоровые идеи и одинаково бестолковые потуги.
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