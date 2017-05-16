Юра—музыкант. Лидеру «ДДТ» Шевчуку — 60!
«Володя, я не праздную юбилей, и говорить на эту тему не буду. Давай в другой раз пообщаемся», — отбоярился Шевчук в ответ на мою просьбу пообщаться с ним накануне его 60-летия.
«Володя, я не праздную юбилей, и говорить на эту тему не буду. Давай в другой раз пообщаемся», — отбоярился Шевчук в ответ на мою просьбу пообщаться с ним накануне его 60-летия.
«Ну, — сказал я ему мысленно, — ты сам развязал мне руки». В данном случае язык, конечно.
На самом деле это точно характеризует Шевчука.
А сколько песен замечательных написано — не перечесть.
Я видел его в разном состоянии, даже абсолютно разобранном — уставшим после изнурительного концерта, выпившим. И он никогда не терял человеческого обаяния, был позитивен, афористичен, остроумен. С ними большое удовольствие выпивать. Но он все реже стал это делать, как бы извиняясь: «Мотор стал барахлить».
Помню,
Это было ещё в эпоху до Катерины, его нынешней жены. Уверен, она бы не позволила стрелять с балкона, даже в небо. Он до последнего скрывал свои отношения с киевлянкой. Но однажды в порыве откровения поведал мне даже жуткие подробности аварии, в которую они угодили вместе. В той аварии, как ему видится, она его уберегла. Катя стала настоящей
Я помню, как Шевчук
Шевчук очень щепетилен относительно всего, что касается его появления в публичной плоскости (абы куда не ходит и не участвует абы в чём) и, конечно строг на работе. Там, где надо, из своего парня он превращается в жёсткого начальника. И может так «вломить» за косяки на работе — мало не покажется. Помню, как во время гастрольного переезда между городами Шевчук, увидев, что музыканты «ДДТ» грызут в салоне автобуса семечки, сыронизировал: «Может, «За
Был ещё ряд эпизодов, которые я вспоминаю с улыбкой. Например, как нам пришлось два раза запираться в туалете, чтобы никто не мешал нашему интервью. Первый раз это случилось на вечере памяти Булата Окуджавы в Школе современном пьесы, второй — во время записи «Квартирника у Маргулиса» в мае прошлого года. Все от него
Я спросил его во время одной из наших посиделок о своей любимой песне, написанной им, «Господь нас уважает». «Господь даёт нам испытание, — коснулся он бережно темы веры. — Потому что уважает нас. Если бы не уважал, он бы этих испытаний не посылал. А так, наблюдает, все наши движухи. Был один случай. Мы снимали фильм о взорванных монастырях в Косово году в 99-м. И вот представь, высоко в горах монастырь, в котором осталось всего шесть человек. 30 или 40 человек уже были убиты албанцами. Охраняли этот монастырь два ржавых итальянских танка с танкистами, которые особо и не защищали никого, а только делали вид. Я спросил одного из оставшихся в живых монахов: “Вас же всех здесь убьют. Вам надо запирать все двери на замок и уходить, иначе вы все умрете”. Он на меня посмотрел, закурил (там в монастырях разрешается курить) и ответил: “Наверно, да. Убьют. Но я счастлив. Если нас убьют, значит, Господь повернулся к нам лицом. Он нас в очередной раз испытывает”. Может быть, строчка “Господь нас уважает” тогда и родилась».
Каждый раз, когда Шевчук поздравляет с праздниками, то желает мира и добра. Я не удержался и спросил: «Что, в твоём понимании, есть добро?» «Сострадание, сопереживание, умение относиться к прохожему не как к потенциальной угрозе, а как к доброму самаритянину». И, предвидя мой очередной вопрос, он, засмеявшись, сказал: «Если бы я знал все ответы, я бы выходил на сцену в тоге, с нимбом над башкой, оливковой веточкой в руках и говорил людям: что делать, куда идти, что есть, пить и за кого голосовать…».
Хочу в день твоего рождения,
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