Шокируя современников. Как рождались великие открытия в медицине?

Разгадки различных состояний человеческого тела искались долго и мучительно. Далеко не все попытки медиков докопаться до истины воспринимались обществом восторженно и приветственно. Ведь нередко врачам приходилось идти на поступки, которые казались людям дикими.

Но при этом без них было невозможно дальнейшее продвижение лечебного дела. АиФ.ru собрал истории самых ярких медицинских открытий, за которые некоторые их авторы подвергались едва ли не гонениям. Анатомические особенности Строением тела человека как основой медицинской науки озадачивались ещё лекари древнего мира. Так, например, в Древней Греции уже уделяли внимание взаимосвязи различных физиологических состояний человека и особенностей его физического строения. При этом, как отмечают эксперты, наблюдение носило скорее философский характер: о том, что происходит внутри самого тела, никто и не подозревал, а хирургические вмешательства и вовсе были редкостью.

Анатомия как наука зародилась лишь в эпоху Ренессанса. И для окружающих она была шоком.

Так, например, бельгийский врач Андреас Везалий решил практиковать вскрытия трупов, чтобы понять, как именно устроено тело человека. При этом зачастую действовать ему приходилось по ночам и не совсем законными методами. Впрочем, всем врачам, кто решался на изучение таких подробностей, не удавалось действовать открыто, т. к. такое поведение считалось бесовским.

Сам Везалий выкупал трупы у распорядителя казней. На основе своих выводов и исследований он создал научный труд «О строении человеческого тела», который был опубликован в 1543 году. Данная книга оценивается врачебным сообществом как один из величайших трудов и важнейшее открытие, которое даёт первое полное представление о внутреннем устройстве человека. Опасное излучение Сегодня современную диагностику не представить без такой технологии, как рентген. Однако ещё в конце XIX столетия об икс-лучах не было известно совершенно ничего.

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Столь полезное излучение обнаружил Вильгельм Рентген, немецкий учёный. До его открытия врачам (особенно — хирургам) было в разы сложнее работать. Ведь они не могли просто так взять и посмотреть, где находится инородное тело у человека. Приходилось рассчитывать только на свою интуицию, а также на чувствительность рук. Открытие произошло в 1895 году. Учёный проводил различные эксперименты с электронами, он использовал для своей работы стеклянную трубку с разряженным воздухом. По окончании экспериментов он потушил свет и собрался уходить из лаборатории. Но в этот момент обнаружил зелёное свечение в банке, оставшейся на столе. Оно появилось из-за того, что учёный не отключил прибор, стоящий в совершенно другом углу лаборатории.

Дальше Рентгену осталось только экспериментировать с полученными данными. Он начал накрывать стеклянную трубку картоном, создавал темноту в целом в комнате. Также он проверял и воздействие луча на разные предметы, помещённые перед ним: лист бумаги, доску, книгу.

Когда на пути луча оказалась рука учёного, он увидел свои кости.

Сопоставив ряд своих наблюдений, он смог понять, что с помощью таких лучей можно рассматривать то, что происходит внутри тела человека, не нарушая его целостности. В 1901 году Рентген получил Нобелевскую премию в области физики за своё открытие. Оно уже более 100 лет спасает людям жизни, позволяя определять различные патологии на разных этапах их развития. Сила микробов Есть открытия, к которым учёные двигались целенаправленно десятками лет. Одним из таких было совершённое в 1846 году микробиологическое открытие доктора Игнаца Земмельвейса.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.083333333333336% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSv2gvohTwl/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anne Charlotte (@anne.j.charlotte)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-11T14:01:58+00:00">Апр 11 2017 в 7:01 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Памятник Земмельвейсу в Будапеште

В то время медики очень часто сталкивались со смертью рожениц. Дамы, недавно ставшие матерями, умирали от так называемой родильной горячки, т. е. инфекции матки. Причём причину проблемы врачи никак не могли определить. В отделении, где работал доктор, было 2 зала. В одном из них роды принимали врачи, в другом — акушерки. Несмотря на то, что у медиков подготовка была существенно лучше, женщины в их руках погибали чаще, чем в случае родов с акушерками. И этот факт медика крайне заинтересовал. Земмельвейс стал внимательно наблюдать за их работой, чтобы понять суть проблемы. И оказалось, что врачи кроме родов ещё практиковали вскрытие скончавшихся рожениц. А после анатомических экспериментов снова возвращались в родзал, даже не помыв руки.

Это натолкнуло учёного на мысль: не переносят ли медики на руках невидимые частички, которые и влекут смерть пациенток?

Проверить свою гипотезу он решил опытным путём: студентов-медиков, участвовавших в процессе родовспоможения, он обязал обрабатывать руки каждый раз (тогда для дезинфекции использовали хлорную известь). И количество смертей молодых матерей тут же упало с 7% до 1%. Это позволило ученому сделать вывод, что все заражения родильной горячкой имеют одну причину. При этом связь между бактериями и инфекциями ещё не просматривалась, а идеи Земмельвейса были осмеяны. Только через 10 лет не менее известный учёный Луи Пастер доказал экспериментально важность незаметных глазу микроорганизмов. И именно он определил, что с помощью пастеризации (т. е. нагрева) их можно уничтожать. Именно Пастер смог доказать связь бактерий и инфекций, проведя серию экспериментов. После этого осталось разработать антибиотики, и жизни больных, ранее считавшихся безнадёжными, были спасены.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:60.810810810810814% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BSZenewgn_X/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wiki.People (@wiki.people)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-02T21:29:53+00:00">Апр 2 2017 в 2:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Портрет Луи Пастера в лаборатории, работа Альберта Эдельфельта

Витаминный коктейль До второй половины XIX века про витамины никто ничего не знал. И ценности этих небольших питательных микроэлементов никто и не представлял. Да и сейчас витамины далеко не всеми оцениваются по заслугам. И это несмотря на то, что без них можно потерять не только здоровье, но и жизнь. Есть целый ряд специфических заболеваний, которые связаны с дефектами питания. Причём данное положение подтверждается многовековым опытом.

Так, например, одним из ярчайших примеров разрушения здоровья от недостатка витаминов является цинга. В одном из известных походов Васко да Гамы от неё скончались 100 членов экипажа из 160. Первым, кто добился успеха на поприще поиска полезных минеральных веществ, стал русский учёный Николай Лунин. Он экспериментировал на мышах, которые потребляли искусственно приготовленную пищу. Их рацион представлял собой следующую систему питания: очищенный казеин, молочный жир, молочный сахар, соли, которые входили в состав как молока, так и воды. По факту это все — необходимые составляющие части молока. При этом мышам чего-то явно не хватало. Они не росли, теряли вес, не ели свой корм и погибали.

Вторая партия мышей, названная контрольной, получала нормальное полноценное молоко. И все мыши развивались как положено.

Лунин вывел на основании своих наблюдений следующий опыт: «Если, как вышеупомянутые опыты учат, невозможно обеспечить жизнь белками, жирами, сахаром, солями и водой, то из этого следует, что в молоке, помимо казеина, жира, молочного сахара и солей, содержатся ещё другие вещества, незаменимые для питания. Представляет большой интерес исследовать эти вещества и изучить их значение для питания». В 1890 году опыты Лунина были подтверждены другими учёными. Дальнейшие наблюдения за животными и людьми в разных условиях дали врачам возможность найти эти жизненно важные элементы и совершить ещё одно блестящее открытие, которое заметно улучшило качество жизни человека. Спасение в сахаре Это сегодня люди с диабетом живут вполне обычной жизнью с некоторыми корректировками. А ещё не так давно все, кто страдал от такого заболевания, являлись безнадёжными больными и умирали. Так происходило, пока не был открыт инсулин. В 1889 году молодые учёные Оскар Минковски и Йозеф фон Меринг в результате опытов вызвали у собаки диабет искусственно, удалив ей поджелудочную железу.

В 1901 году российский врач Леонид Соболев доказал, что диабет развивается на фоне нарушений определённой части поджелудочной, а не всей железы.

Проблема отмечалась у тех, у кого были сбои в работе железы в области островков Лангерганса. Появилось предположение, что именно эти островки содержат вещество, регулирующее углеводный обмен. Однако выделить его на тот момент не удалось.

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