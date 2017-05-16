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03:21 (мск), источник: Губерния онлайн

На творческий субботник приглашают хабаровчан

20 мая в краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского состоится творческий субботник, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Присоединиться к мероприятию смогут все желающие. Для пришедших устроят розыгрыш призов. Также их ждет квест от «Почты России». Активисты смогут оценить театральные постановки и выполнить ряд интересных заданий. В частности, для хабаровчан подготовили раскраску в восемь метров длиной.

Организаторы просят всех приходить в одежде оранжевого цвета или джинсах. Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00.

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