На творческий субботник приглашают хабаровчан

Присоединиться к мероприятию смогут все желающие. Для пришедших устроят розыгрыш призов. Также их ждет квест от «Почты России». Активисты смогут оценить театральные постановки и выполнить ряд интересных заданий. В частности, для хабаровчан подготовили раскраску в восемь метров длиной.

Организаторы просят всех приходить в одежде оранжевого цвета или джинсах. Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00.