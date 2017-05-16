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03:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Стала известна сумма прожиточного минимума приморцев в 2017 году

Величина прожиточного минимума за I квартал 2017 года в среднем на душу населения в Приморье составляет 12556 рублей, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Минимум для трудоспособного населения — 13223 рубля, пенсионеров — 10058 и дети (от 0 до 15 лет включительно) — 13601 рубль, сообщает Приморскстат.

Среднедушевой денежный доход населения за I квартал 2017 года, по оценке, достиг 29973 рубля в месяц, что составляет 2.4 прожиточных минимума.

Михаил Грач.

Комментарии
1
Владимир Михайлов
Вот тебе твоя миска чечевицы. Радуйся раб и молись за своего хозяина ибо хозяин есть жизнь твоя, есть твой бог.
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