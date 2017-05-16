Стала известна сумма прожиточного минимума приморцев в 2017 году
Величина прожиточного минимума за I квартал 2017 года в среднем на душу населения в Приморье составляет 12556 рублей, сообщает ИА «Дейта».
Величина прожиточного минимума за I квартал 2017 года в среднем на душу населения в Приморье составляет 12556 рублей, сообщает ИА «Дейта».
Минимум для трудоспособного населения — 13223 рубля, пенсионеров — 10058 и дети (от 0 до 15 лет включительно) — 13601 рубль, сообщает Приморскстат.
Среднедушевой денежный доход населения за I квартал 2017 года, по оценке, достиг 29973 рубля в месяц, что составляет 2.4 прожиточных минимума.
Михаил Грач.