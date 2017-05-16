Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi
Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила свою
Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила свою
Американская частная космическая компания SpaceX провела успешный запуск
70-метровая
Как уточняет TechCrunch, почти семитонный коммуникационный спутник стал самым большим к настоящему времени грузом, который
Телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 общим весом в 6,7 т станет уже четвертым в глобальной системе Global Xpress, которая должна обеспечить сверхскоростной широкополосный доступ на суше, в море и в воздухе. В частности, новый спутник сети будет обеспечивать беспроводную