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03:25 (мск), источник: РБК

Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi

Частная космическая компания Илона Маска SpaceX запустила свою ракету-носитель Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4 на борту, который должен обеспечить сетью Wi-Fi пассажиров авиалайнеров и морских судов. Космический аппарат был успешно выведен на орбиту.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Американская частная космическая компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4, который обеспечит самолеты сигналом Wi-Fi на борту. Прямая трансляция запуска ведется на официальном сайте SpaceX.

70-метровая ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 02:21 мск с космодрома, расположенного на мысе Канаверал во Флориде. Спустя три минуты после запуска произошло отключение главного двигателя и отделение первой ступени, позже успешно отключился второй двигатель, после чего спутник перешел в фазу своего развертывания и перешел на промежуточную геостационарную орбиту. Космический аппарат будет находиться на высоте 35,7 тыс. км над Землей.

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Как уточняет TechCrunch, почти семитонный коммуникационный спутник стал самым большим к настоящему времени грузом, который когда-либо выводила Falcon 9 на орбиту. Именно поэтому, отмечает издание, космическая компания приняла решение не тестировать в этой миссии возвращение первой ступени ракеты-носителя на Землю.

Телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4 общим весом в 6,7 т станет уже четвертым в глобальной системе Global Xpress, которая должна обеспечить сверхскоростной широкополосный доступ на суше, в море и в воздухе. В частности, новый спутник сети будет обеспечивать беспроводную интернет-связь для пассажиров самолетов и морских судов.

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