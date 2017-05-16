Falcon 9 вывела на орбиту спутник для обеспечения самолетов сетью Wi-Fi

Американская частная космическая компания SpaceX провела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с коммуникационным спутником Inmarsat-5 F4, который обеспечит самолеты сигналом Wi-Fi на борту. Прямая трансляция запуска ведется на официальном сайте SpaceX.

70-метровая ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 02:21 мск с космодрома, расположенного на мысе Канаверал во Флориде. Спустя три минуты после запуска произошло отключение главного двигателя и отделение первой ступени, позже успешно отключился второй двигатель, после чего спутник перешел в фазу своего развертывания и перешел на промежуточную геостационарную орбиту. Космический аппарат будет находиться на высоте 35,7 тыс. км над Землей.

Как уточняет TechCrunch, почти семитонный коммуникационный спутник стал самым большим к настоящему времени грузом, который когда-либо выводила Falcon 9 на орбиту. Именно поэтому, отмечает издание, космическая компания приняла решение не тестировать в этой миссии возвращение первой ступени ракеты-носителя на Землю.