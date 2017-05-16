В честь юбилея приезда Гагарина в Хабаровск для горожан устроят выставки и концерт
В Хабаровске состоится фестиваль, посвященный 55-летию приезда Юрия Гагарина в краевую столицу.
В Хабаровске состоится фестиваль, посвященный 55-летию приезда Юрия Гагарина в краевую столицу.
Мероприятия начнутся 20 мая с 10:00. В аэропорту организуют фотовыставку. Также по городу пустят специальный троллейбус, в котором представят еще одну тематическую экспозицию. Он будет двигаться по маршруту № 1. Первый рейс троллейбуса будет экскурсионным, еще два — обычными. Кроме того, в этот день желающие смогут посетить выставку детского творчества на Комсомольской площади.
21 мая в парке имени Гагарина для горожан устроят концерт и