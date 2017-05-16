Рекламу «Вставляем с гарантией» хабаровчане признали непристойной
Предприниматель обязан демонтировать оскорбительные для общественности баннеры.
Предприниматель обязан демонтировать оскорбительные для общественности баннеры.
Опрос, проведенный на сайте Хабаровского УФАС, показал, что жители краевого центра считают рекламный слоган «Вставляем с гарантией» непристойным. Неприличным горожане сочли и само изображение, размещенное на рекламном щите, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, что в антимонопольный орган обратились хабаровчане, которых возмутила реклама стоматологической клиники. В соответствии с законом Хабаровское УФАС провело опрос общественного мнения.
Так, 53% респондентов считают, что выражение «Вставляем с гарантией» — непристойное, а 37,8% назвали его оскорбительным; 60,8% опрошенных высказали мнение, что рекламный баннер содержит непристойный образ, а 39,5% воспринимают этот образ как оскорбительный.
Кроме того, некоторые респонденты считают, что текст и изображение, размещенные на рекламном щите, носят порнографический характер.
«В процессе подготовки материалов дела в Хабаровское УФАС России поступили обращения с просьбой принять меры административного воздействия к владельцу рекламы, поскольку рекламный текст и изображение в совокупности носят порнографический характер, а рекламный объект находится в зоне свободного доступа детей», — говорится в официальной информации ведомства.
Антимонопольный орган признал рекламу ООО «Стоматологический госпиталь» ненадлежащей. Возбуждено административное дело.
Сейчас рекламодатель обязан демонтировать баннеры.