Рекламу «Вставляем с гарантией» хабаровчане признали непристойной

Опрос, проведенный на сайте Хабаровского УФАС, показал, что жители краевого центра считают рекламный слоган «Вставляем с гарантией» непристойным. Неприличным горожане сочли и само изображение, размещенное на рекламном щите, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что в антимонопольный орган обратились хабаровчане, которых возмутила реклама стоматологической клиники. В соответствии с законом Хабаровское УФАС провело опрос общественного мнения.

Так, 53% респондентов считают, что выражение «Вставляем с гарантией» — непристойное, а 37,8% назвали его оскорбительным; 60,8% опрошенных высказали мнение, что рекламный баннер содержит непристойный образ, а 39,5% воспринимают этот образ как оскорбительный.

Кроме того, некоторые респонденты считают, что текст и изображение, размещенные на рекламном щите, носят порнографический характер.

«В процессе подготовки материалов дела в Хабаровское УФАС России поступили обращения с просьбой принять меры административного воздействия к владельцу рекламы, поскольку рекламный текст и изображение в совокупности носят порнографический характер, а рекламный объект находится в зоне свободного доступа детей», — говорится в официальной информации ведомства.

Антимонопольный орган признал рекламу ООО «Стоматологический госпиталь» ненадлежащей. Возбуждено административное дело.

Сейчас рекламодатель обязан демонтировать баннеры.