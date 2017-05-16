Девятый кинофестиваль «Кино без барьеров» пройдет в Хабаровске

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

В течение двух дней в кинотеатрах Хабаровска в рамках кинофестиваля «Кино без барьеров» будут показывать фильмы победителей и лауреатов Международного кинофестиваля. Как отмечают организаторы, фестиваль кино должен активизировать людей с инвалидностью на решение их собственных проблем. Гостям покажут фильмы, героями которых стали люди с ограниченными возможностями здоровья, которые ведут активную жизнь, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

Кинофестиваль пройдёт на нескольких площадках. Одной из них станет кинотеатр «Совкино», залы которого оснащены оборудованием для доступного просмотра фильмов людьми с ограниченными возможностями. Участники фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, сфотографироваться с ростовыми куклами, также гости получат в подарок памятные сувениры.

Фестиваль «Кино без барьеров» откроется 17 мая в 10.00 в кинотеатре «Дружба» по адресу: Амурский бульвар, 56.

Программа фестиваля:

— 17 мая: кинотеатр «Дружба», с 10.00 до 11.45 — блок для взрослых;.

— 17 мая: кинотеатр «Дружба», с 12.00 до 14.00 — блок для студентов;.

— 18 мая: библиотека им. Наволочкина, с 10.00 до 11.45 — блок для младших школьников;.

— 18 мая: библиотека им. Наволочкина, с 12.00 до 13.45 — блок для младших школьников;.

— 19 мая: кинотеатр «Гигант», с 10.00 до 12.00 — блок для школьников старших классов;.

— 19 мая: кинотеатр «Совкино», с 14.00 до 16.00 — для незрячей молодёжи.