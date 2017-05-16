На улице Снеговой во Владивостоке идёт ремонт дорожного полотна

Работы ведутся только в ночные часы, когда спадает интенсивность движения автотранспорта. На объекте работают сразу несколько бригад. Одна ведёт подготовительные работы — фрезерует старое дорожное покрытие, вторая укладывает новый асфальт.

«С открытием движения по дороге Снеговая — Горностай возрос трафик дорожного движения, в том числе большегрузного транспорта. Дорожное полотно пришло в негодность. Здесь ведётся замена участков дорожного покрытия, убирают все ямы и просадки», — отметил заместитель главы администрации города Владивостока Леонид Вильчинский.