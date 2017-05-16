Пять дворов и парк благоустроят в Усолье-Сибирском в 2017 году

Напомним, с нынешнего года в России реализуются федеральные программы по формированию комфортной городской среды, инициированных партией «Единая Россия». Одна — «Городская среда», другая — «Парки малых городов», Усолье-Сибирское вошло в обе программы. Жители первых пяти дворов, которые будут благоустроены уже в 2017 году, совместно с городскими властями пошли по пути комплексного развития дворовых территорий, который предполагает уход от минимального благоустройства. Усольчане решили не ограничиваться одними лавочками и урнами, а преобразить каждый квадратный метр выбранной площади, обустроить зоны отдыха, места для занятий спортом, детские городки. По сути, это будет реконструкция дворов, которые прослужат жителям долгие годы, не требуя дополнительных ремонтов и больших денежных вливаний в будущем.

На совещании обсуждались этапы реализации проектов, сроки выполнения благоустройства, работа с обращениями и заявками жителей. Депутат Законодательного Собрания подтвердила, что реализация программ не заканчивается 2017 годом. В администрацию Усолья-Сибирского поступило 36 заявок от жителей многоквартирных домов для участия в программе в последующие периоды. Заявки и обращения граждан по включению в программу принимаются в администрации города, в местном отделении партии ЕР, а также на сайте городскаясреда38.рф/.