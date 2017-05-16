Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Треть россиян не доверяет врачам
Порошенко объяснил фото его сына в футболке с надписью Russia
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Формула-1 изменилась»: СМИ — о борьбе за титул после ГП Испании
Роджер Федерер отказался от участия в «Ролан Гаррос»
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет
Автомобилисты и велосипедисты: права и обязанности
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
04:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пять дворов и парк благоустроят в Усолье-Сибирском в 2017 году

Рабочее совещание по реализации в Усолье-Сибирском двух масштабных проектов по формированию городской среды, касающихся благоустройства парков и дворов многоквартирных домов, провела председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирина Синцова в начале мая 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, с нынешнего года в России реализуются федеральные программы по формированию комфортной городской среды, инициированных партией «Единая Россия». Одна — «Городская среда», другая — «Парки малых городов», Усолье-Сибирское вошло в обе программы. Жители первых пяти дворов, которые будут благоустроены уже в 2017 году, совместно с городскими властями пошли по пути комплексного развития дворовых территорий, который предполагает уход от минимального благоустройства. Усольчане решили не ограничиваться одними лавочками и урнами, а преобразить каждый квадратный метр выбранной площади, обустроить зоны отдыха, места для занятий спортом, детские городки. По сути, это будет реконструкция дворов, которые прослужат жителям долгие годы, не требуя дополнительных ремонтов и больших денежных вливаний в будущем.

На совещании обсуждались этапы реализации проектов, сроки выполнения благоустройства, работа с обращениями и заявками жителей. Депутат Законодательного Собрания подтвердила, что реализация программ не заканчивается 2017 годом. В администрацию Усолья-Сибирского поступило 36 заявок от жителей многоквартирных домов для участия в программе в последующие периоды. Заявки и обращения граждан по включению в программу принимаются в администрации города, в местном отделении партии ЕР, а также на сайте городскаясреда38.рф/.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Госдума займется профилактикой «культурного экстремизма»
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон создала новую политическую организацию
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь