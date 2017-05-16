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04:58 (мск), источник: Baikal-info.ru

Работу новой школы в Заларях проверил спикер ЗС Сергей Брилка

Работу новой школы в посёлке Залари, открытой в 2016 году, проверили председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка и депутаты по время поездки в Заларинский район 11 мая 2017 года.

Сергей Брилка высоко оценил уровень организации работы в школе. Вместе с другими депутатами он осмотрел спортивные залы, компьютерный класс, пищеблок, актовый зал и несколько кабинетов. Директор школы Елена Фещенко отметила, что в новом здании у детей появилось много новых возможностей для получения дополнительных знаний, поэтому они с большим удовольствием учатся.

Председатель ЗС поинтересовался, чего ещё не хватает ученикам для качественного образования. Директор рассказал, что компьютерному классу необходимо два принтера и наушники. По её словам, дети самостоятельно создают на уроках информатики мультфильмы, но озвучить их и послушать не могут, поскольку нет наушников. Сергей Брилка принял просьбу директора школы и отметил, что важно создать равные условия для всех учеников для получения качественного образования, независимо от социального положения семьи.

Напомним, возведение нового здания трехэтажной школы было завершено в 2016 году. Проектная мощность школы рассчитана на 520 человек, однако школа сможет принять 800 учащихся, с учетом внеурочной деятельности. Здание состоит из четырех блоков — центрального, спортивного, учебных блоков старших и младших классов. Общий объём финансирования на строительство школы составил 471 млн рублей, из областного бюджета было направлено около 448 млн рублей, а из местного бюджета — 23 млн рублей. В состав центрального корпуса вошли столовая, актовый зал на 330 мест, кабинеты для различных кружков, библиотека, административные кабинеты, просторный холл. В учебном блоке младших классов есть медицинский пункт. Кроме того, в школе создана безбарьерная среда. В спортивном блоке — два спортивных зала для младших и старших классов, на втором этаже находятся кабинеты музыки, хореографии, драматического кружка и прикладного искусства.

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