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05:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Ночь в театре» в Хабаровске посвятят Дню пионерии

Только в эту волшебную ночь всем гарантируется полное погружение в сокровенные тайны и чудеса.

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Хабаровский краевой театр драмы приглашает всех желающих на «Ночь в театре», которую посвятят Дню пионерии. В эту волшебную ночь всем гарантируется полное погружение в закулисный мир ночного театра, в сокровенные тайны и чудеса, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт театра драмы.

Впервые в обстановке полусекретности 19 мая в 22.44 краевой театры драмы приглашает всех желающих провести ночь в театре. Эстрадный оркестр у входа поможет всем создать настроение, а театральные бродилки позволят заглянуть в потаенные уголки театра, куда еще не ступала нога зрителя. Театральный гид устроит встречу с актерам, фото на память, участие в перфомансе и аукционе, где можно будет приобрести реквизит из спектакля. А в завершении можно стать участником концерта-капустника.

А наиболее удачливых ждет розыгрыш личных подарков и сюрпризов от артистов театра. Так, например, актриса театра Анастасия Зарецкая готовит свой подарок — украшение, над которым она сейчас работает.

У каждого участника «Ночи в театре» будет шанс стать счастливым обладателем подарка от мастерской @jewelry_zarya.

Билеты продаются в кассах театра, ЦУМа, а также в Доме Одежды, Совкино, Магазин Радости, НКСити.

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