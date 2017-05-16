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05:21 (мск), источник: Newslab.ru

«Лицехваты и грудоломы»: красноярские ученые оценят фильм «Чужой: Завет»

18 мая в Красноярске будет организована «научная премьера» фантастического ужастика «Чужой: Завет» — свою оценку достоверности происходящему на экране дадут химик и биолог.

18 мая в Красноярске, в кинотеатре «Синема Парк» (Дубровинского, 1и), пройдет «научная премьера» фантастического фильма ужасов «Чужой: Завет» от режиссера Ридли Скотта — свою оценку достоверности происходящему на экране дадут химик и биолог.

По сюжету картины команда земного звездолета «Завет» прибывает на планету, которая считается пригодной для будущей колонизации. Высадившись, исследователи обнаруживают, что потенциальное место обитания землян совершенно безжизненно: они не находят никого, кроме андроида Дэвида — последнего спасшегося члена экипажа корабля «Прометей». Однако вскоре выясняется, что здесь обитают жуткие существа, которые начинают охотиться на прибывших участников экспедиции.

Напомним, чужие, а также представители отдельных фаз жизненного цикла чужого — лицехваты и грудоломы — фантастический инопланетный вид из вселенной фильма «Чужой» и его продолжений.

Формат «научной премьеры» подразумевает просмотр фильма в кинотеатре, а затем — его обсуждение с другими зрителями и приглашенными экспертами — ими станут кандидат химических наук, доцент кафедры физической и аналитической химии СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнева Дмитрий Слащанин и кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии с экологией и курсом фармакогнозии КрасГМУ Екатерина Екимова.

«Вселенная Чужих — один из лучших примеров научной фантастики, которая стала частью массовой культуры. “Кино с доцентом” (так называется наш проект) не могло пропустить премьеру нового фильма из этой культовой саги. Есть ли научные предпосылки для существования чужих, на каких известных нам живых существ они похожи, может быть современная химия или физика сможет помочь биологии в “конструировании” инопланетных монстров? Эти вопросы могут звучать не совсем научно, но, с другой стороны, наука и нужна нам для того, чтобы объяснять окружающий мир — реальный или вымышленный», — рассказал организатор встречи, красноярский ученый и популяризатор науки Егор Задереев.

«Научная премьера» пройдет 18 мая 19:00 в зале № 10 в «Синема Парке». Билет можно приобрести в кассе и на сайте кинотеатра.

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