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05:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Хабаровского края предлагают взять в аренду земельные участки

Жители Хабаровского края могут взять в аренду земельные участки в селах Лесное и Дружба.

Со списком предоставляемых наделов можно ознакомиться на сайте. Желающие взять землю во временное пользование должны подать заявление на участие в аукционе.

Обращения принимаются по адресу: Хабаровск, улица Волочаевская, 6, кабинет № 317. Телефон для справок: 21−78−58, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

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