Жителям Хабаровского края предлагают взять в аренду земельные участки
Жители Хабаровского края могут взять в аренду земельные участки в селах Лесное и Дружба.
Жители Хабаровского края могут взять в аренду земельные участки в селах Лесное и Дружба.
Со списком предоставляемых наделов можно ознакомиться на сайте. Желающие взять землю во временное пользование должны подать заявление на участие в аукционе.
Обращения принимаются по адресу: Хабаровск, улица Волочаевская, 6, кабинет № 317. Телефон для справок: 21−78−58, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на