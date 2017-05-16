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05:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские активисты собирают референдум по возведению храма на Стрелке

Предполагаемая дата мероприятия — 28 мая.

Красноярские общественники собирают подписи за проведение референдума по вопросу строительства кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке.

«Мероприятие планируется провести неподалёку от места планируемого возведения храма 28 мая. В ближайшее время заявка на проведение будет подана в администрацию Красноярска. Скажу сразу, мы не против строительства храма, но против того, что при выборе места для его строительства не учитывается мнение горожан», — пояснил один из организаторов референдума Денис Сапрыгин.

Напомним, в марте выяснилось, что красноярская епархия получила землю под строительство храма на Стрелке. Жителям Красноярска не понравилось, что собор будут строить без учета их мнения.

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