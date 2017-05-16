Красноярские активисты собирают референдум по возведению храма на Стрелке

Красноярские общественники собирают подписи за проведение референдума по вопросу строительства кафедрального собора во имя Рождества Пресвятой Богородицы на Стрелке.

«Мероприятие планируется провести неподалёку от места планируемого возведения храма 28 мая. В ближайшее время заявка на проведение будет подана в администрацию Красноярска. Скажу сразу, мы не против строительства храма, но против того, что при выборе места для его строительства не учитывается мнение горожан», — пояснил один из организаторов референдума Денис Сапрыгин.

Напомним, в марте выяснилось, что красноярская епархия получила землю под строительство храма на Стрелке. Жителям Красноярска не понравилось, что собор будут строить без учета их мнения.