Травиться вредными парами вынуждают хабаровчан в общественных местах

Хабаровск, 16 мая, AmurMedia.

Едва в Хабаровске поутихли страсти по поводу удушающего бензольного запаха, гуляющего по городу с Пасхи, стала набирать силу новая пахучая напасть — курение в общественных местах. «Смолить» в открытую в России запрещено с 2014 года, однако для жителей краевой столицы, похоже, законы не писаны, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как известно, закон о борьбе с курением в России вступил в силу еще с 1 июня 2014 года. Вместе с тем многие курильщики таиться и не думали — дымят, где придется, зачастую в общественных местах и в самой гуще народа. Тогда как в указанном законе четко описаны все места, где употребление табачного дыма решительно запрещено. Кроме того, в нем прописаны все возможные штрафы, которые грозят дымящим нарушителям.

Где же нельзя курить, с момента вступления в силу антитабачного закона? В поезде, самолете, городском транспорте. В подъезде и в лифте высотного дома. На детских площадках, пляжах, АЗС. Менее чем в 15 метрах от входов в здания вокзалов, портов, станций метрополитена, остановок общественного транспорта. Последнее место большого скопления людей из списка, приведенного выше, и стало камнем преткновения для многих жителей краевой столицы. Именно здесь, как показывает практика, курильщики чувствуют себя наиболее защищенными. Однако такое соседство ведущих здоровый образ жизни горожан совсем не радует.

— Курильщики в Хабаровске совсем страх потеряли! Вот уже и закон ввели, а все нет на них управы. Может быть, в центре видимость того, что он соблюдается, еще создается, однако в окрестностях города дела с этим обстоят совсем плохо! Мне каждое утро приходится добираться на работу из Южного микрорайона. На известной всем местным жителям остановке «ТЦ ЭВР» люди смолят вообще без зазрения совести! При этом другим горожанам, в числе которых дети, приходится стоять и травиться дымом. И самое удивительное, что замечание курильщикам делают единицы. Это зачастую бездейственно и более того небезопасно, — возмущается жительница Хабаровска Влада Савина.

Вместе с тем в последнее время правоохранительные органы значительно активизировались в борьбе с курильщиками. Любители курить в неположенном месте могут получить не только штраф, но и совершенно бесплатную поездку… в отделение полиции.

Мнение интернет-общественности Хабаровска по поводу вредного пристрастия назвать однозначным на сегодняшний день, увы, нельзя. Многие горожане не видят ничего страшного ни в активном, ни в пассивном курении.

«Задушили народ со своими запретами», «Дайте людям спокойно покурить!», «Лучше задыхаться от сигаретного дыма, чем от запаха парфюма, который некоторые выливают на себя флаконами», «По мне, так лучше пусть сигаретой дымят, чем этими электронными “кальянами”. Дыма вонючего от него больше, чем от выхлопной трубы», — рассуждают подписчики популярной хабаровской группы социальной сети Instagram.

Так во что же может вылиться для курильщиков их пагубная зависимость? Любители подымить в общественных местах будут вынуждены оплатить штраф, размер которого может составить от 500 до 1,5 тысяч рублей. Если вы курите на детской площадке, суммы штрафа автоматически возрастают в 3−4 раза, и нарушителю грозит взыскание в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Придется раскошелиться и тем, кто любить покурить с несовершеннолетними. В подобных случаях «старший товарищ» выплатит штраф общей суммой 1−2 тысячи рублей. Если за данным процессом пойман родитель ребенка, тогда минимальный штраф составит не менее 2 тысяч рублей, а максимальный до 3 тысяч единиц национальной валюты.