«Миссис Иркутск 2017» стала Вера Васильцова

Подведены итоги конкурса красоты «Миссис Иркутск 2017». Как сообщает пресс-служба ББЦ, на звание самой привлекательной претендовали 19 иркутянок.

За время конкурса красоты участницы выходили на сцену четыре раза и выполняли различные задания. В частности, они рассказывали о себе, читали письмо любимому и участвовали в семейном дефиле с детьми.

Победу одержала в конкурсе красоты «Миссис Иркутск 2017» Вера Васильцова. Теперь она будет представлять Приангарье на всероссийском конкурсе красоты.