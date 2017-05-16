«Миссис Иркутск 2017» стала Вера Васильцова
Победительнице предстоит участвовать в еще одном конкурсе.
Победительнице предстоит участвовать в еще одном конкурсе.
Подведены итоги конкурса красоты «Миссис Иркутск 2017». Как сообщает
За время конкурса красоты участницы выходили на сцену четыре раза и выполняли различные задания. В частности, они рассказывали о себе, читали письмо любимому и участвовали в семейном дефиле с детьми.
Победу одержала в конкурсе красоты «Миссис Иркутск 2017» Вера Васильцова. Теперь она будет представлять Приангарье на всероссийском конкурсе красоты.